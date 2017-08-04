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Восстановленный в должности глава нацпарка Сочи выйдет на работу в понедельник

Общество
4 августа, 13:47 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что врио директора парка назначена Дарья Филиппова, до этого занимавшая пост замминистра экологии Крыма

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СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Директор национального парка Сочи Николай Пеньковский, об увольнении которого сообщалось ранее, заявил, что выйдет на работу в понедельник, 7 августа, однако готов покинуть свой пост, когда найдет и подготовит достойного преемника. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу, 4 августа.

Ранее Минприроды РФ сообщало, что увольнение директора Сочинского национального парка связано с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ. На пост временно исполняющей обязанности директора назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. Пеньковский обжаловал решение об увольнении в суде.

"В понедельник выйду. А там посмотрим, какой приказ (Минприроды РФ - прим. ТАСС)", - сказал Пеньковский, пояснив, что не выйти на работу не может, так как восстановлен в должности по решению суда, однако формально вновь займет эту должность только после получение соответствующего указа.

Он отметил, что "уйдет на пенсию, если это необходимо". "Думаю, министерство (Минприроды РФ - прим. ТАСС) подберет достойного человека… <…> Может быть, пришлют зама какого- то, специалиста. Подготовим, а там посмотрим", - добавил Пеньковский, отметив, что не исключает варианта, при котором он останется советником будущего руководителя.

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