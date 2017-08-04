Обеспеченность парковками переселенцев по программе реновации возрастет в два-три раза

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Жильцы домов, которые возведут в рамках реновации, могут быть обеспечены бесплатными парковками примерно из расчета одно машиноместо на две-три квартиры. Об этом заявил в пятницу главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов на встрече-семинаре для 20 команд, отобранных для первого этапа конкурса (к 8-9 ноября 2017 года будут отобраны пять проектов) на разработку архитектурных решений домов в рамках реновации.

"Фактическая обеспеченность (хрущевок - прим. ТАСС) условными парковками - до семи квартир на одно машиноместо. Ниже этой цифры уйти мы не можем. Просто нанесение сети (новых домов и инфраструктуры на эти районы - прим. ТАСС) дает обеспеченность по одному машиноместу на две-три квартиры", - отметил он, обозначая контуры технического задания архитекторам.

При этом он отметил, что для переселенцев из хрущевок все наземные места будут бесплатными. Кузнецов уточнил, что примерно две трети машиномест будут бесплатными. По его словам, парковки нужно предусмотреть, так как люди привыкли к владению личным автотранспортом. Как пояснил ТАСС начальник управления генерального плана Максим Кандыбайло, речь идет о разных типах парковок, которые архитекторы, исходя из анализа района, смогут предусмотреть.

Парковки могут формироваться по нескольким направлениям и типам: подземные (они будут платными), "приобъектные" (рядом с домом в оборудованном месте), в улично-дорожной сети и на отдельно стоящих территориях - в народных гаражах, на неиспользуемых участках промзон.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющего фонда такого типа в Москве. Общая площадь реновируемых домов - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартирах. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.