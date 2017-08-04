Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как Владимир Путин провел свой короткий отдых в южной Сибири. По словам Пескова, глава государства побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, а во время подводной охоты "гонялся за одной щукой два часа".

"1-3 августа по пути в Благовещенск Путин сделал почти двухдневную остановку в Туве, в южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам", - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, президента в этом кратком путешествии сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол. Представитель Кремля отметил, что "президент не первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах - так было и на этот раз".

"Климат в тех краях весьма жесткий, резко континентальный, - продолжил рассказ Песков. - На солнце воздух быстро прогревается, становится жарко, можно загорать, но к вечеру очень резко холодает - буквально до плюс пяти градусов, приходится быстро утепляться". Вода в озере, по его словам, не прогревается выше 17 градусов, "но это не помешало президенту искупаться".

Пресс-секретарь добавил, что Путин на отдыхе "занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме". "Ему на маску установили камеру GoPro. Есть достаточно уникальные кадры его охоты на щук. Эти кадры вместе с другими видео и фото материалами, включая совершенно гениальные съемки с квадрокоптера мы сделаем доступными для всех", - сказал Песков. Он пояснил, что в понедельник, 7 августа, эти материалы будут доступны для телеканалов, а чуть позже в тот же день они "без какой-либо редактуры" будут опубликованы на сайте Кремля.

Рассказывая о подводной охоте Путина, Песков уточнил, что "президент хорошо позанимался подводной охотой". "Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", - рассказал он.

"Была очень краткая, но очень насыщенная поездка", - резюмировал Песков.

Президентская рыбалка

Путин уже неоднократно бывал на рыбалке в этом регионе. Так, в июле 2013 года он провел выходные в Туве и Хакасии на озере Токпак-Холь. Тогда Песков объяснял, что поскольку этот район абсолютно безлюдный, то там наблюдается "буйство природы и буйство рыбы". "Даже егерь, который был вместе с Путиным, сказал, что такого раньше не видел, когда Путин поймал щуку свыше 21 кг весом, тянул он ее более трех минут", - рассказывал Песков. По его словам, из щуки сделали котлеты.

Сам Путин объяснил величину пойманной им щуки удаленностью места рыбалки от цивилизации. На встрече с участниками молодежного форума "Селигер-2013" он отметил, что не все верят масштабу его улова. Путин рассказал, что это правда, а щука была такой большой, "потому что вокруг на 300 километров нет жилья, нет дорог".

О том, что глава государства периодически ходит на рыбалку, говорит и одна из известных его фотографий, где он изображен с обнаженным торсом со спиннингом в руках на каменистом берегу водоема. Кроме того, на официальном сайте Кремля можно найти снимки, на которых Путин рыбачит вместе с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым в августе 2011 года в Астраханской области. Тогда они совершили водную прогулку на катерах по Волге, порыбачили и ознакомились с подводным миром реки, сделав несколько снимков специальной фотоаппаратурой.

Компаньонами Путина на рыбалке становились и другие высокопоставленные персоны. Например, в 2007 году он рыбачил в Туве вместе с князем Монако Альбером II, а в 2001 году - в Санкт-Петербурге с президентом Франции Жаком Шираком. В июле 2007 года Путин рыбачил вместе с президентом США Джорджем Бушем и экс-президентом США Джорджем Бушем - старшим около поместья семьи Буш "Уокерс Пойнт" в штате Мэн.