Поправки в КоАП коснутся иностранной периодики в отелях и аэропортах

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях коснутся, в основном, иностранной периодики в отелях и аэропортах. Об этом ТАСС заявил в пятницу заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Минкомсвязи разработало законопроект, предполагающий введение административной ответственности за распространение зарубежной печатной периодики без получения разрешения. Штраф за эти нарушения для физических лиц составит 1-1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - 2-3 тыс. рублей, для юридических лиц - 20-30 тыс. рублей.

"Речь идет о распространении физических экземпляров зарубежных изданий, - сказал Волин. - Их не так много продается, в отелях иногда продаются, в аэропортах могут продаваться какие-то вещи. Речь идет исключительно об очень ограниченном количестве экземпляров".

Ранее ряд СМИ сообщил, что штрафовать будут за печать статей зарубежных изданий. По словам Волина, это не соответствует действительности.

Нововведение, отметил он, "связано с тем, что российские СМИ должны получать разрешение, а для зарубежных этого не требовалось". "Создавались условия, когда отечественные игроки рынка оказывались в менее выгодной ситуации, чем зарубежные, - сказал Волин. - Регуляторика должны быть направлена на то, чтобы отечественные (СМИ - прим. ТАСС) находились в более выгодном положении, по крайней мере, не худшем. Для того чтобы исключить дискриминацию отечественных изданий была создана эта нормативка".