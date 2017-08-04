Володин остался доволен темпами строительства перинатального центра в Тамбове

ТАСС, 4 августа. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин остался доволен темпами строительства тамбовского перинатального центра, сроки сдачи которого несколько раз переносились, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Тамбовской области.

Володин побывал на строительной площадке центра, посещая регион в рамках поездки в свой избирательный округ. "Есть поручение президента о строительстве перинатальных центров в регионах. Здесь (в Тамбове - прим. ТАСС) делается все, чтобы достроить центр", - процитировали в пресс-службе слова Володина.

Строящийся перинатальный центр спикер Госдумы посетил вместе с главой региона Александром Никитиным. Строительство несколько раз приостанавливалось из-за проблем с подрядчиками. Сейчас заказчик строительства госкомпания "Ростех" заключил договор с новым подрядчиком, после чего строительные работы были возобновлены. Готовность центра составляет около 70%, ввести его в эксплуатацию планируется в ноябре.

Володин отметил, что "непросто сдать объект в срок, когда меняется несколько подрядчиков". "Сейчас ситуация разрешилась. Это заслуга губернатора Никитина, который лично следит за строительством", - процитировали Володина в пресс-службе. Он также сказал, что проблема переноса сроков ввода перинатальных центров существует во многих регионах, например, в Пензенской области.

В пресс-службе областной администрации также сообщили, что Володин посетил в Тамбове еще один объект, который не так давно также был долгостроем - Центр единоборств. Сейчас объект готов к приему спортсменов, открытие запланировано на август.

"Центр единоборств соответствует не только федеральному, но и международному уровню. В этом заслуга региональных властей, которые выстроили такую технологическую цепочку, которая позволит сдать объект в скором времени", - отметил спикер Госдумы.

О перинатальном центре

Тамбовский перинатальный центр на 150 пациентов станет крупнейшим в регионе акушерско-педиатрическим комплексом. Как ранее сообщало региональное управление здравоохранения, в I квартале 2017 года в Тамбовской области был зафиксирован самый низкий уровень младенческой смертности в стране - 1,2 на 1000 человек.