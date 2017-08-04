Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин остался доволен темпами строительства перинатального центра в Тамбове

Общество
4 августа, 14:28 UTC+3 ТАСС

Спикер Госдумы РФ побывал на строительной площадке центра, посещая регион в рамках поездки в свой избирательный округ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 августа. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин остался доволен темпами строительства тамбовского перинатального центра, сроки сдачи которого несколько раз переносились, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Тамбовской области.

Володин побывал на строительной площадке центра, посещая регион в рамках поездки в свой избирательный округ. "Есть поручение президента о строительстве перинатальных центров в регионах. Здесь (в Тамбове - прим. ТАСС) делается все, чтобы достроить центр", - процитировали в пресс-службе слова Володина.

Строящийся перинатальный центр спикер Госдумы посетил вместе с главой региона Александром Никитиным. Строительство несколько раз приостанавливалось из-за проблем с подрядчиками. Сейчас заказчик строительства госкомпания "Ростех" заключил договор с новым подрядчиком, после чего строительные работы были возобновлены. Готовность центра составляет около 70%, ввести его в эксплуатацию планируется в ноябре.

Володин отметил, что "непросто сдать объект в срок, когда меняется несколько подрядчиков". "Сейчас ситуация разрешилась. Это заслуга губернатора Никитина, который лично следит за строительством", - процитировали Володина в пресс-службе. Он также сказал, что проблема переноса сроков ввода перинатальных центров существует во многих регионах, например, в Пензенской области.

В пресс-службе областной администрации также сообщили, что Володин посетил в Тамбове еще один объект, который не так давно также был долгостроем - Центр единоборств. Сейчас объект готов к приему спортсменов, открытие запланировано на август.

"Центр единоборств соответствует не только федеральному, но и международному уровню. В этом заслуга региональных властей, которые выстроили такую технологическую цепочку, которая позволит сдать объект в скором времени", - отметил спикер Госдумы.

О перинатальном центре

Тамбовский перинатальный центр на 150 пациентов станет крупнейшим в регионе акушерско-педиатрическим комплексом. Как ранее сообщало региональное управление здравоохранения, в I квартале 2017 года в Тамбовской области был зафиксирован самый низкий уровень младенческой смертности в стране - 1,2 на 1000 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС: отсутствует связь с 17 горнорабочими рудника "Мир"
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
4
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Российские военные одержали первую победу на Армейских международных игр - 2017
Темы дня
Новости партнеров
Реклама