Создан фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

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ТАСС, 4 августа. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока создала фонд поддержки народностей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Мурманской области.
"Создан благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Учредителем фонда выступила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Создание фонда отвечает интересам устойчивого развития коренных малочисленных народов, его средства будут формироваться за счет добровольных взносов, пожертвований и вкладов спонсоров, партнеров, а также субъектов, где проживают КМНС", - сказали в пресс-службе.
По словам президента Ассоциации Григория Ледкова, создание фонда необходимо для совершенствования имеющихся механизмов финансирования мероприятий, проводимых в интересах развития КМНС, а также для эффективной поддержки проектных идей.
"По созданию фонда проведена огромная подготовительная работа, переговоры с губернаторами регионов, где проживают КМНС, с руководством ТЭКов. В результате мы пришли к паритету - создать Фонд поддержки коренных малочисленных народов. Основные направления деятельности фонда мы будем обсуждать на координационных советах Ассоциации", - сказал Ледков.
Особое внимание фонда планируется уделить содействию реализации Стратегии государственной национальной политики России и Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.