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Глава Ненецкого АО не исключил отмены решения о дополнительных выплатах ряду чиновников

Общество
4 августа, 15:11 UTC+3 область). 4, августа. / ТАСС

По словам губернатора, данную меру можно считать компенсацией за сокращения зарплат в предыдущие три года

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ, 4 августа. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин не исключил отмены решения регионального парламента о выплате двухмесячного денежного содержания к отпуску для ряда чиновников - главы региона, его заместителей и депутатов окружного собрания. Как сообщил в пятницу ТАСС сам Кошин, эту меру можно считать компенсацией за сокращения зарплат в предыдущие три года.

"Удалось снизить расходы на госуправление на 24%: на 30-40% были снижены зарплаты моим замам и депутатам, которые работают на постоянной основе, моя зарплата - на 47%, были отменены "золотые парашюты". У депутатов были отпуска порядка 80 с чем-то дней, мы их сократили на две недели, иные выплаты тоже убрали", - сказал глава региона.

Он отметил, что за это полугодие округ получил вдвое больше денежных средств, чем за аналогичный период прошлого года, поэтому частично возвращаются выплаты, которые были отменены. "Возможно, решение и отменят, это их (депутатов) право", - добавил Кошин.

По его словам, выплаты носят заявительный характер и дополнительного финансирования не требуют. "Ключевая вещь - на эти расходы не требуется дополнительного финансирования, это за счет экономии фондов оплаты труда", - отметил он.

Изменения в региональный закон "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа", были приняты 22 июня 2017 года.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов" и другие. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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