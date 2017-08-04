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Минприроды рассчитывает, что ликвидировать отходы Байкальского ЦБК будет Росгеология

Общество
4 августа, 15:15 UTC+3 ПОСЕЛОК ТАНХОЙ Бурятия/ 4, августа. /ТАСС

Госкомпания имеет для этого мощности и необходимый опыт, отметил глава Минприроды Сергей Донской

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ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Минприроды России рассчитывает, что рекультивацией отходов на закрывшемся Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) в Иркутской области займется Росгеология. С соответствующей просьбой обратился в пятницу к президенту РФ Владимиру Путину глава Минприроды Сергей Донской в ходе поездки в Бурятию.

"Мы разработали и утвердили совместно с регионом дорожную карту ликвидации накопленных отходов и в целях организации работ в установленные сроки рассматриваем возможность привлечения в качестве оператора государственную компанию - Росгеологию. Она имеет мощности и необходимый опыт, в Арктике она работала по уборке отходов. В связи с этим у нас просьба дать поручение правительству рассмотреть вопрос о статусе Росгеологии как единственного исполнителя работ по ликвидации отходов БЦБК", - сказал Донской.

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По его словам, такое решение позволит приступить к работам до конца текущего года.

Глава Минприроды отметил, что совместно с региональными властями утверждена дорожная карта по ликвидации 6 млн тонн опасных промышленных отходов на Байкальском ЦБК. Ранее полномочия по проведению этих работ были переданы Иркутской области. Предполагается, что работы должны начаться не позднее декабря 2017 года.

Власти Иркутской области ранее приняли решение вернуться на стартовые позиции в выборе подрядчика рекультивации отходов производства на территории БЦБК. Причина в том, что, по мнению властей региона, ни одна из проблем Байкальского ЦБК (рекультивация, перепрофилирование и строительство нового теплоисточника), на которые предусмотрены средства в соответствующей федеральной целевой программе, пока не решена, хотя госпрограмма действует с 2012 года. В компании "ВЭБ-Инжиниринг", разработавшей проект рекультивации, эти претензии не приняли.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года, с сентября 2013 года здесь прекращена варка целлюлозы.

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