Мурманская область получит более 800 тыс. рублей на улучшение качества обучения в школах

ТАСС, 4 августа. Министерство образования Мурманской области выиграло грант на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения. На решение данной проблемы регион получит более 800 тыс. рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.

"Региональное Минобразования выиграло конкурсный отбор, благодаря чему в 2018 году получит субсидию в размере 829 тыс. рублей из средств федерального бюджета", - сказали в пресс-службе, не уточнив количество школ, которые получат субсидию.

Там добавили, что с 2013 года в регионе "эффективно реализуются мероприятия, направленные на повышение качества общего образования".

"В соответствии с госпрограммой Мурманской области "Развитие образования" в регионе обеспечена поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: на конкурсной основе предоставляются гранты на реализацию программ повышения качества общего образования. Это способствует созданию равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, успешному поэтапному внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования", - отметили в пресс-службе.