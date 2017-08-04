Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мурманская область получит более 800 тыс. рублей на улучшение качества обучения в школах

Общество
4 августа, 15:33 UTC+3

Правительство области не уточнило, какое количество учебных заведений получит субсидии в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 4 августа. Министерство образования Мурманской области выиграло грант на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения. На решение данной проблемы регион получит более 800 тыс. рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.

"Региональное Минобразования выиграло конкурсный отбор, благодаря чему в 2018 году получит субсидию в размере 829 тыс. рублей из средств федерального бюджета", - сказали в пресс-службе, не уточнив количество школ, которые получат субсидию.

Там добавили, что с 2013 года в регионе "эффективно реализуются мероприятия, направленные на повышение качества общего образования".

"В соответствии с госпрограммой Мурманской области "Развитие образования" в регионе обеспечена поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: на конкурсной основе предоставляются гранты на реализацию программ повышения качества общего образования. Это способствует созданию равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, успешному поэтапному внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования", - отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
В Тюмени задержали мужчину, зарегистрировавшего 300 иностранцев в квартире
4
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
7
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
Темы дня
Новости партнеров
Реклама