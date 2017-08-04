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Митрополит Варсонофий не называл конкретных сроков передачи Исаакия РПЦ

Общество
4 августа, 16:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, августа. /ТАСС

Митрополит при этом отметил, что федеральный закон в любом случае должен быть исполнен

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий во время поездки в Саранск подчеркнул, что позиция Церкви по вопросу передачи РПЦ Исаакиевского собора в Петербурге остается неизменной, но сроков передачи не называл.

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Об этом сообщила ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, комментируя сообщения СМИ о том, что митрополит якобы заявил о передаче собора Церкви в ближайшее время.

"Митрополит Варсонофий, отвечая на вопросы саранских журналистов, обозначил, что позиция Церкви в вопросе передачи Исаакиевского собора остается неизменной. Федеральный закон, по мнению владыки, в любом случае должен быть исполнен. О конкретных сроках исполнения в ответах правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии речи не шло. Собор, построенный как храм для молитвы верующих, несомненно, будет передан Русской православной церкви", - сказала Родоманова.

История вопроса

В январе 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Заявки на передачу Исаакиевского собора от РПЦ в Смольном до сих пор нет.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. Было проведено несколько митингов против передачи собора РПЦ.

Ситуацию 15 июня в ходе "Прямой линии" прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что собор РПЦ никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

В июне в музее "Исаакиевский собор" поменялось руководство, вместо Николая Бурова директором стал Мудров. Он работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года, в разное время занимал руководящие должности в музеях-заповедниках "Павловск" и "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях города, а также в Псковском музее-заповеднике.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на Крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С начала 2017 году музейный комплекс Исаакия посетили около 1,7 млн российских и зарубежных туристов.

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