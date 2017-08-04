В Испании уволили чиновника, не ходившего 10 лет на работу и получавшего €50 тыс. в год

МАДРИД, 4 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. В Испании уволили чиновника Карлеса Ресио, который 10 лет не появлялся на работе, однако продолжал ежемесячно получать зарплату.

Об этом сообщило агентство Europa Press.

С 2006 года мужчина занимал должность руководителя библиографического отдела провинциального совета Валенсии, а его заработная плата составляла около €50 тыс. в год. Чиновник ежедневно в 07:30 утра по местному времени (08:30 мск) отмечался на входе в офис, а потом отправлялся в неизвестном направлении. К концу трудового дня он возвращался, чтобы зафиксировать время ухода с работы.

После того как об этом написали местные СМИ, в провинциальном совете пообещали провести расследование. Коллеги Ресио подтвердили, что никогда не видели его на рабочем месте, он приходил в офис лишь тогда, когда требовалось согласовать отпускные дни. Кроме того, хотя с момента назначения на данную должность прошло уже 10 лет, у чиновника в офисе не было ни собственного стола, ни компьютера.

Сам Ресио отрицал все обвинения. "Мои обязанности выходят за рамки рабочего дня", - сказал он. "Я писал выступления для людей, которые мне давали поручения, тексты, приветственные речи, - отмечает Ресио. - Конечно, мое имя не фигурирует в этих текстах, потому что, если депутат просит меня написать для него слова приветствия, например, я не могу поставить там свою подпись, там стоит его подпись".