Часть пострадавших при теракте в метро Петербурга проходит реабилитацию

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Пострадавшие при теракте в метро Петербурга, которым медиками показана реабилитация, проходят ее в санаториях и медучреждениях: две пациентки находятся в федеральных клиниках, еще несколько человек - в санаториях города. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.
"По состоянию на 4 августа в стационарах, подведомственных Комитету по здравоохранению, пострадавших нет. Стационарное лечение в федеральных и ведомственных учреждениях здравоохранения получают две пациентки - одна находится в Российском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена после проведения этапной восстановительной хирургической комбинированной операции на правой кисти. Вторая пациентка получает реабилитационное лечение - в Центре им. А.М. Никифорова", - рассказали в аппарате.
Кроме того, 20 пострадавших прошли лечение в санаториях на территории Петербурга. "В настоящий момент в санаториях находятся двое пострадавших в теракте, дополнительно запланирован заезд еще двух пациентов", - отметили в аппарате вице-губернатора.
В начале апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство.