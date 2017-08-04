Балашиха закончит до конца года внедрение раздельного сбора мусора на 70%

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Администрация Балашихинского городского округа планирует завершить на 70% внедрение двухконтейнерной системы сортировки мусора к концу года, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.
Власти Московской области внедряют раздельный сбор мусора в рамках реформы системы утилизации ТБО в области, концепция предполагает сортировку мусора на два бокса. Первый - "сухой" - для вторичных компонентов, пригодных для повторного использования: полимеры, бумага, металл, стекло и прочее. Второй - "мокрый" - для пищевых, растительных отходов и смета от уборки дворовой территории. В 13 пилотных муниципалитетах система должна заработать к декабрю 2017 года, повсеместно в Подмосковье - ко второму полугодию 2018 года.
"До конца 2017 года в городском округе планируется установить контейнеры для раздельного сбора мусора на 70% площадок", - цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Балашихи Сергея Чабана.
Сортировка отходов сразу на контейнерной площадке позволит удержать рост тарифа на вывоз мусора, считает Чабан. ТБО будут вывозить две отдельные машины - на полигоны и на вторичную площадку. "Из 15 компаний (занимающихся вывозом мусора - прим. ТАСС), расположенных на территории Балашихи, откликнулись пять наиболее крупных", - добавил он.
По данным мэрии, сейчас на территории Балашихинского округа 30 контейнерных площадок уже оборудованы двухцветной системой сортировки.
Власти планомерно закрывают мусорные полигоны с 2013 года в рамках реформы системы утилизации ТБО в области. Раньше отходы преимущественно захоронялись на полигонах, что привело к созданию крупных свалок вблизи мест постоянного проживания людей. Основная идея новой системы - раздельный сбор и переработка полезных компонентов.
Двухконтейнерная система позволит снизить долю захоронения мусора в области с 95% до 40% к 2023 году, отмечали ранее в региональном Минэкологии. Ежегодно на утилизацию в регион поступают 11,7 млн тонн отходов. Из них 3,8 млн тонн генерирует сама область и 7,9 млн тонн - Москва.
Вместо старых полигонов с 2019 года в регионе начнут вводить в эксплуатацию четыре современных мусороперерабатывающих завода с термическим обеззараживанием в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.
Дополнительно к ним власти создадут пять современных площадок при мусороперерабатывающих заводах для складирования обезвреженных отходов - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах. Они будут размещены вдали от мест постоянного проживания людей.