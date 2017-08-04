Курсанты патриотического клуба пройдут 25 км по местам боевой славы в горах Адыгеи

Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболуСпорт 4 августа, 16:54
Оливер Стоун раскритиковал введение США новых санкций против РоссииМеждународная панорама 4 августа, 16:43
Шаманка предсказала: чем саамская деревня привлекает туристов со всего мираВ стране 4 августа, 16:31
СМИ: Киев выплатил МВФ первый взнос по программе помощи от 2014 годаЭкономика и бизнес 4 августа, 16:25
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7Космос 4 августа, 16:10
Бах: точного срока принятия решения об участии российских спортсменов в ОИ-2018 пока нетСпорт 4 августа, 16:07
Бах: МОК не вмешивается в деятельность IAAF по восстановлению членства ВФЛАСпорт 4 августа, 15:59
Глава IAAF Коу назвал отстранение ВФЛА уникальным решениемСпорт 4 августа, 15:53
"Мои дела, цари, узрите": следы творчества Перси Шелли в современной поп-культуреКультура 4 августа, 15:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАЙКОП, 4 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Отряд курсантов военно-патриотического клуба "Вертикаль" Адыгеи в ближайшие несколько дней совершит в горах республики многочасовой марш-бросок по местам боевой славы бойцов и командиров 379 стрелкового полка РККА (рабоче-крестьянской Красной армии), 23 и 33 погранполков НКВД СССР, преградивших в 1942 году немецко-фашистским захватчикам путь к Черному морю через перевалы Главного Кавказского хребта. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно- патриотического клуба "Вертикаль" Юрий Шестаков.
"В путешествие тропами, по которым в годы Великой Отечественной войны шли наши солдаты, сейчас отправились 20 курсантов. В общей сложности они преодолеют порядка 25 км. Сопровождают ребят сотрудники отдела спецназначения "Кондор" УФСИН России по Адыгее - инструкторы подшефного военно-патриотического клуба "Вертикаль. Под руководством офицеров спецназа курсанты совершат поход на малый Фиштинский ледник и восхождение на высшую точку плато Лаго- Наки - вершину горы Фишт", - сказал он.
Помимо патриотической направленности, полевой выход предусматривает и ряд экологических мероприятий. Во время похода курсанты будут собирать мусор с туристических троп, который принесут в приют "Фишт". Планируется также провести работы по благоустройству мемориала на Гузерипльском перевале.