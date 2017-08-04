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Курсанты патриотического клуба пройдут 25 км по местам боевой славы в горах Адыгеи

Общество
4 августа, 16:37 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Помимо патриотической направленности, полевой выход предусматривает и ряд экологических мероприятий

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МАЙКОП, 4 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Отряд курсантов военно-патриотического клуба "Вертикаль" Адыгеи в ближайшие несколько дней совершит в горах республики многочасовой марш-бросок по местам боевой славы бойцов и командиров 379 стрелкового полка РККА (рабоче-крестьянской Красной армии), 23 и 33 погранполков НКВД СССР, преградивших в 1942 году немецко-фашистским захватчикам путь к Черному морю через перевалы Главного Кавказского хребта. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно- патриотического клуба "Вертикаль" Юрий Шестаков.

"В путешествие тропами, по которым в годы Великой Отечественной войны шли наши солдаты, сейчас отправились 20 курсантов. В общей сложности они преодолеют порядка 25 км. Сопровождают ребят сотрудники отдела спецназначения "Кондор" УФСИН России по Адыгее - инструкторы подшефного военно-патриотического клуба "Вертикаль. Под руководством офицеров спецназа курсанты совершат поход на малый Фиштинский ледник и восхождение на высшую точку плато Лаго- Наки - вершину горы Фишт", - сказал он.

Помимо патриотической направленности, полевой выход предусматривает и ряд экологических мероприятий. Во время похода курсанты будут собирать мусор с туристических троп, который принесут в приют "Фишт". Планируется также провести работы по благоустройству мемориала на Гузерипльском перевале.

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