Волонтеры помогли разыскать на Ставрополье 12 пропавших без вести в 2017 году

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Ставропольские волонтеры помогли правоохранительным органам разыскать 12 человек, пропавших без вести в этом году, сообщила в пятницу пресс- служба главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

"В текущем году в ходе взаимодействия с полицией силами добровольцев-волонтеров установлено 12 разыскиваемых граждан", - цитирует пресс-служба врио начальника уголовного розыска краевого управления МВД Ивана Уско, выступившего на награждении волонтеров благодарственными письмами.

Среди тех, кого помогли найти волонтеры, студентка из Ставрополя - ее местонахождение установили добровольцы группы "Поиск 26", а также пропавший в Ставрополе уроженец Уфы, которого 12 дней искали более 90 горожан. "В розысках важную роль играет не только своевременное реагирование на поступившее сообщение, но и взаимодействие общественности и органов внутренних дел. Край богат отзывчивыми и неравнодушными людьми, которые готовы откликнуться на чужую беду, несмотря на личные дела и занятость", - отметил заместитель председателя Общественного совета при региональном главке МВД Артур Круталевич.

Для привлечения граждан к участию в поисковых мероприятиях на официальном сайте краевого управления МВД размещена информация о добровольцах, указаны данные координаторов, размещен алгоритм действий граждан по поиску пропавших без вести, сообщает пресс-служба.