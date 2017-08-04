Доставленная в Сочи из Абхазии россиянка находится в стабильном состоянии

СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Доставленная в сочинскую больницу пострадавшая в результате взрыва в Абхазии россиянка находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил в пятницу журналистам исполняющий обязанности главного врача городской больницы № 4 Игорь Лукьянченко.

Ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Рустам Зантария сообщал, что пострадавшую во время взрыва в Абхазии жительницу Тольятти в пятницу вывезли из республиканской больницы Сухума в сочинскую городскую больницу.

"Состояние пациентки стабильное, ее жизни ничего не угрожает. У нас есть все возможное для того, чтобы оказать ей помощь", - сказал представитель больницы, отметив, что "дальнейшая тактика лечения будет определена после консультаций с врачами Краснодарской краевой клинической больницы".

В республиканской больнице Абхазии остаются еще шестеро россиян - пятеро в травматологическом отделении, один в нейрохирургическом.

2 августа примерно в 16:20 мск в селе Приморском Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны республики произошло два взрыва, после чего сдетонировали хранящиеся там крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. Вследствие этого произошло возгорание складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации.

В результате происшествия погибли двое граждан России - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. 64 человека, в том числе 35 граждан России и 29 граждан Абхазии с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения республики.