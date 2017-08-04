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Главврачей больниц Тверской области будут назначать сроком на год

Общество
4 августа, 17:39 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 4, августа. /ТАСС

Ранее главные врачи медучреждений области работали по бессрочному трудовому договору

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ТВЕРЬ, 4 августа. /ТАСС/. Главных врачей больниц Тверской области будут назначать сроком на один год по контракту и продлевать его в случае удовлетворительной работы учреждения здравоохранения. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

Ранее главные врачи медицинских учреждений области работали по бессрочному трудовому договору.

"Мы переходим на более узкую контрактную систему с ограниченным сроком назначения на должность главного врача - скорее всего, это будет один год. При переназначении главврача будет учитываться мнение главы района, что позволит отразить точку зрения жителей", - сказал Руденя.

Он добавил, что "от уровня профессионализма главврачей учреждений здравоохранения напрямую зависит качество оказания медицинских услуг". По мнению региональных властей, назначение главных врачей по краткосрочному контракту будет способствовать их более активной работе по развитию подведомственного учреждения, а также нести большую ответственность за свои решения.

Кроме того, в области также образован новый совещательный орган - Совет главных врачей, который возглавил министр здравоохранения региона Павел Синода. Совет руководителей медицинских организаций займется разработкой предложений по улучшению качества медобслуживания для жителей Тверской области.

Как сообщалось ранее, региональные власти намерены улучшить ситуацию в системе здравоохранения Тверской области в ближайшие несколько лет и снизить уровень смертности населения, который в настоящее время превышает средние показатели по стране.

Для этого планируется построить несколько новых медучреждений, в том числе новое здание детской областной клинической больницы, новую поликлинику в микрорайоне Южный города Твери и еще ряд медучреждений, а также внедрить проект "Росатома" "Бережливая поликлиника" в больницы региона.

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