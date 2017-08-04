Глава Минприроды предложил разработать единую схему обращения с отходами у озера Байкал

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской считает целесообразным разработать единую для Бурятии и Иркутской области территориальную схему обращения с отходами. Такое мнение он озвучил в пятницу, выступая на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, которое провел в поселке Танхой (Бурятия) президент России Владимир Путин.

"Основная причина замусоривания берегов Байкала - это отсутствие современных объектов размещения и переработки [отходов]. Здесь хотелось бы более активных и согласованных действий от региональных властей. Считаем одним из эффективных способов решения этой проблемы разработку единой территориальной схемы обращения с отходами", - сказал Донской.

По мнению министра, с помощью единой схемы обращения с отходами в Байкальском регионе можно оптимизировать количество перерабатывающих и утилизационных мощностей, в том числе и экономику. "По-другому можно взглянуть на экономику строительства таких объектов, - пояснил он. - Это также позволит ускорить сроки ликвидации нелегальных свалок, выработать единый подход к координации потоков этих отходов и их, так скажем, логистику, то есть то, как будет собираться мусор и куда предоставляться на переработку".

Донской добавил, что реализация единой для двух субъектов территориальной схемы, возможно, будет частью готовящейся к продлению Федеральной целевой программы (ФЦП) "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развития Байкальской природной территории": Минприроды планирует пролонгировать до 2030 года действие нынешней ФЦП, заканчивающейся в 2020 году.

Программа предусматривает создание в Бурятии 20 полигонов бытовых отходов, а в Иркутской области - 11. "На сегодня республика закончила строительство двух объектов, в соседней области один объект построен, один - в работе", - уточнил Донской.