Медведев поздравил лауреатов премии "Хранители наследия"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил лауреатов IX Всероссийской премии "Хранители наследия" за выдающиеся заслуги и личный вклад в сохранение историко-культурного наследия РФ. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Среди нынешних лауреатов уникальные специалисты, архитекторы и археологи, реставраторы и музейщики - все, кто защищает и возвращает из забвения памятники отечественной и мировой культуры. Как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, память - основа культуры. И именно вы являетесь ее настоящими хранителями. Благодаря вашему профессионализму, кропотливому труду и энергии сотни тысяч людей могут совершать увлекательные путешествия во времени, погружаться в атмосферу ярких исторических событий, восхищаться усадебными комплексами, храмами и монастырями", - говорится в телеграмме главы кабмина.

Премьер отметил, что выбор места проведения церемонии награждения лауреатов - город Елабуга - неслучаен. "Ведь древний город сохранил свою самобытность, красоту и был удостоен золотой медали ЮНЕСКО "Пальмовая ветвь мира", - добавил он.

Медведев поблагодарил лауреатов премии за "большую любовь к своему делу, за ту важную и нужную работу, которую вы ведете", а также пожелал им здоровья, новых успехов и всего наилучшего.