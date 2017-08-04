Мыши, арбузы и чудо-птица: зачем города России создают свои бренды и как их используют

ТАСС, 4 августа. Многие города России уделяют внимание возрождению или созданию своего бренда - символа, который объединяет горожан, используется в оформлении праздников, для привлечения туристов и популяризации национальной продукции.

Одни города выбирают в качестве своего бренда фрукт, ягоду или овощ, другие - настоящих или мифологических животных, а третьи отдают предпочтение историческим личностям. О том, что такое бренд города, зачем он нужен, и как обыгрывают историческую память и символы городов современные дизайнеры, узнавали корреспонденты ТАСС.

Тема необходимости создания брендов городов, наряду с благоустройством дворовых территорий, созданием единого дизайн-кода и комфортной городской среды поднималась на прошедшем в конце июля в Краснодаре урбанистическом форуме "Городская среда".

Резолюция по его итогам, на составление которой по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева давалось две недели, должна быть представлена 7 августа.

Бренды в тренде

"Самый простой вариант использование бренда города - это сувениры. Сегодня, если мы обратим внимание на сувенирную продукцию в среднестатистическом российском городе, то, чаще всего, это какие-то одинаковые магниты с однотипными видами. Найти майку или кепку, посвященную именно городу, сложно или вовсе невозможно, несмотря на то, что спрос со стороны туристов есть - нет предложения", - рассказал ТАСС руководитель Центра городской антропологии конструкторского бюро "Стрелка" Михаил Алексеевский.

Администрации российских городов начали осознавать потребность в создании собственных брендов, которые станут не только отражением индивидуальности города, но и могут принести им дополнительный доход.

"Нужно понимать, что бренд - это попытка выделиться и "продать" город, подчеркнуть его индивидуальность, тем самым сделав привлекательным для туристов и поступления финансовых ресурсов. Здесь, на мой взгляд, оптимальная стратегия заключается в том, чтобы уделить максимальное внимание локальной идентичности, формированию которой и служит создание бренда, и при этом суметь этот бренд переосмыслить, осовременить - в итоге это может быть не только коммерческий продукт, но и культурный", - отметил эксперт.

Мышь как туристический бренд

Одним из самых ярких примеров среди городов, создавших и продвигающих собственный бренд, является город Мышкин в Ярославской области. Его символом, а также основой кампании по развитию туризма стала мышь.

По словам главного специалиста отдела продвижения туристского продукта департамента туризма Ярославской области Леонида Чистякова, впервые предложение связать Мышкин с мышью появилось в 1991 году.

"Тогда журналист Илья Борисович Медовой, посещая Мышкин, предложил использовать название города в его развитии и открыть экспозицию, посвященную мыши", - сказал Чистяков.

Позднее возникла идея провести в Мышкине первый туристический праздник "Мышь - 1996".

"Городом заинтересовались туроператоры, и в 1996 году в Мышкин стали пребывать первые теплоходы и автобусы. Тогда это было 30 теплоходов и 50 автобусов - 6,5 тыс. туристов", - пояснил он, отметив, что по итогам прошлого года город посетили не менее 195 тыс. туристов.

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Сейчас в городе ежедневно работают 27 музеев, среди которых есть музей мыши. Туристы могут также посетить новый трехэтажный Дворец мыши, где находится тронный зал, ростовые куклы грызунов и площадка для тематических развлекательных программ.

Рядом с дворцом расположен зоопарк, он же "Царский зверинец", где находятся около 100 животных, среди которых летучие мыши, песчанки, лысые мыши и шиншиллы.

Жители города, в свою очередь, придумали, создали и "раскрутили" свой уникальный сувенир - "мышь кошельковую", которую нужно носить в бумажнике в качестве оберега.

Под знаком подсолнуха

Власти Краснодарского края впервые представили свой бренд, разработанный коммуникационно-консалтинговой группой "Михайлов и партнеры", на Петербургском экономическом форуме в мае 2017 года. Дизайнеры предложили использовать стилизованный желто-красный подсолнух - один из символов Кубани. В оформлении знака также использован розовый цвет, который присутствует и на официальном флаге региона.

"На основании анализа результатов масштабного исследования, которое стало первым этапом проекта, были определены ключевые элементы идентичности края, заложившие основу визуальных и содержательных концепций бренда "Сделано на Кубани", - рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Швец.

По словам представителя региона, перед тем как предложить варианты бренда, было проведено масштабное исследование, в ходе которого специалисты определили ключевые элементы идентичности края.

"В результате этой работы и родился неповторимый стиль бренда "Сделано на Кубани", в основе которого лежат шум и веселье ярмарки, зажигательная энергия солнца и рук ярких жизнелюбивых людей, гармония и сила природы", - пояснил Швец.

По данным краснодарских властей, с 2018 года произведенная в регионе сельскохозяйственная продукция будет маркироваться специальным знаком "Сделано на Кубани". Привилегию размещать на своей упаковке яркий подсолнух получат компании, производящие экологически чистые продукты из сырья, выращенного на территории Краснодарского края.

Кружевные крылья Вологды

У Вологодской области сразу несколько брендов и символов. Самые известные из них - это вологодское сливочное масло, кружево, лен и вотчина Деда Мороза Великий Устюг. Официально утвержденный и зарегистрированный знак Вологодской области, который широко используется в полиграфии, на выставках и презентациях, фигурирует на упаковках вологодской продукции - это кружевная чудо-птица.

© Правительство Вологодской области

"В 2014 году для повышения узнаваемости, известности Вологодской области было создано визуальное изображение, символ региона в виде птицы, взятой из сколков (технических рисунков - прим. ТАСС) вологодского кружева - самого известного и традиционного для данной территории народного художественного промысла", - рассказал руководитель департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

По его словам, новый бренд Вологодской области активно используется в производстве, в проведении региональных, межрегиональных и международных мероприятий, в туризме, в инвестиционной, экономической сфере и в целом способствует повышению привлекательности региона. Отныне все информационно-имиджевые материалы о регионе выдерживаются в стилистике этого знака и лозунга "Вологодская область - душа русского Севера".

Образ птицы взят из кружевного панно "Вологда" Ангелины Ракчеевой, заслуженного художника России, чьи изделия выставлялись во многих странах мира. Символ и сейчас часто используют в своих изделиях вологодские кружевницы - Вологда считается кружевной столицей России и кружевоплетение занимает особое место в экономике и культуре Вологодской области.

Столица провинции

Город Урюпинск, расположенный в 400 километрах к северу от Волгограда, известен на всю страну как собирательный образ простодушия и открытости жителей российской провинции. Власти этого городка, где проживает чуть менее 40 тыс. человек, в 2012 году получили свидетельство на использование статуса столицы российской провинции.

Этот статус и является запатентованным брендом города.

Развернуть © Личный архив Инны Кузиной © Личный архив Инны Кузиной

"Параллельно со статусом "Урюпинск - столица российской провинции" мы также оформили свидетельство на звание "Урюпинск - столица российской глубинки" - на всякий случай, чтоб потом никто не претендовал", - рассказала мэр Урюпинска Элла Чермашенцева.

По ее словам, "оформление этих документов через Торгово-промышленную палату стоило очень немного, а приносит ощутимый результат, прежде всего, развивается туристическая привлекательность".

"Мы уже пять лет как столица, пусть и провинциальная, и пытаемся ей соответствовать. В будущем году мы отметим 400-летие Урюпинска и ждем у себя гостей со всей России - и из малых, и из больших городов", - сказала Чермашенцева.

Власти города отмечают рост туристического потока. "Растет количество гостиниц, проводится реконструкция объектов общественного питания. На что мы рассчитываем, раскручивая бренд столицы российской провинции? Не только привлечь инвесторов, интересные бизнес-предложения, но сделать Урюпинск благоустроенным, комфортным городом, куда можно приехать жить и работать - это наша сверхзадача", - сказала мэр провинциальной столицы России.

Но особую ценность для жителей провинциальной столицы представляет юмор, в приоритете - многообразие анекдотов о себе и родном городе. Здесь даже подумывают о том, чтобы открыть памятник анекдоту. Местные предприниматели успешно используют бренд города. Гости города покупают майки, футболки, кепки с надписями "Урюпинск - столица российской провинции" и "Брошу все и уеду в Урюпинск".

Средневековый бренд Выборга

Расположенный у границы с Финляндией Выборг, один из самых старых городов России, возродил для привлечения туристов свой средневековый бренд - выборгский крендель.

Местная легенда утверждает, что он был придуман еще в XVI веке на основе рецепта, привезенного из Ревеля (современный Таллин) монахами-францисканцами и приспособленного к местным вкусам. В истории Выборга были и "крендельные войны", когда две семьи пекарей оспаривали друг у друга правильность рецепта, и поставки кренделей к императорскому двору, и угощение летчиков, защищавших блокадный Ленинград.

"У выборгского кренделя очень длинная, интересная история, и сегодня это один из символов Выборга, - рассказал ТАСС начальник отдела туризма администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Петр Фомин. - У каждого городского инфоцентра или магазина гостеприимства свой набор продуктов, но крендели продаются почти у всех".

В Выборге крендель можно встретить не только в выпечном виде - его изображают на сувенирных магнитах, выковывают из металла в качестве украшений, делают из стекла, дерева и кожи. О кренделе снят документальный фильм, который показывают туристам, рассказывая историю гастрономического бренда.

Именем Выборгского кренделя названо одно из местных экскурсионных бюро, в том числе потому, что практически любая экскурсия по древнему Выборгу обязательно включает посещение какой-нибудь лавки с дегустацией кренделей.

Полосатый символ Астрахани

У Астрахани пока есть только неофициальный бренд - арбуз.

"Этот бренд сформирован столетиями назад. Астраханский арбуз - это действительно марка, мы его даже сейчас не рекламируем, но все знают, что за счет высоких температур, сухого климата именно в нашем регионе получаются сладкие, сочные ягоды. Я даже уже предложил опираться на этот раскрученный бренд и продвигать другие наши товары. Это, конечно, нужно синхронизировать умно, но на это есть менеджеры", - рассказал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Заведующая Музеем арбуза Светлана Старшова отметила, что полосатую ягоду начали выращивать в Нижнем Поволжье примерно в XIII веке. Причем завезли ее золотоордынские кочевники именно через Астрахань. Выращивание арбузов в регионе получило широкое распространение и их начали поставлять, в том числе и на царский стол.

Развернуть © Пресс-служба губернатора Астраханской области © Пресс-служба губернатора Астраханской области

"Астраханские арбузы поставлялись к царскому столу еще при Алексее Михайловиче. Кроме того, у нас есть даже ксерокопия письма дочери Петра I Елизаветы Петровны, где она просит прислать арбузов, фруктов и дынь из нашего региона", - добавила Старшова.

По данным регионального Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, у области есть официальное свидетельство о том, что она - исторический центр российского арбуза. Документ был подписан в 2005 году Алексеем Гордеевым, занимавшим тогда пост главы Минсельхоза РФ.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма региона, бренд астраханского арбуза также используется и в туристической отрасли. Многие экскурсии включают в себя дегустацию арбузов: туристы могут попробовать арбузы разных сортов и цветов (красные, желтые, зеленые и даже оранжевые), а также арбузное варенье, угощения из сушеного и даже маринованного арбуза.

Также в регионе традиционно проводят праздник арбуза, где раздают его бесплатно всем желающим.

"Пермь Великая"

Уже три года в Перми и Пермском крае реализуется проект "Пермь Великая", для которого был разработан новый логотип региона как туристической территории. Им стал разноцветный мишка в стиле кубизма. Фирменную символику разработала пермская компания Ozon group по заказу Министерства физической культуры, спорта и туризма региона.

По словам руководителя Ozon group Олега Ощепкова, разработчикам было важно найти "доминирующее изображение Пермского края, которое было бы универсально для любого направления туризма", будь то водный или познавательный туризм.

"Мы выбрали медведя, поскольку он является универсальным символом Пермского края - он много, где интегрирован в регионе, в том числе и на гербе, в наших лесах также много медведей", - рассказал Ощепков. Он также отметил, что медведь символизирует многогранность как самого Пермского края, так и его туристических возможностей, а многоцветие - горы, леса, реки, красоты региона.

В Министерстве физической культуры, спорта и туризма Пермского края пояснили, что символ региона - разноцветный мишка - используется на всех материалах туристической программы и представляет Пермский край на российском и международном рынках.

"Разноцветный мишка привлекает к себе внимание, и поэтому логотип используется максимально активно. Его можно увидеть на международных туристических выставках на стенде Пермского края, на сайтах туроператоров региона, в аккаунтах социальных сетей, на баннерах многочисленных фестивалей, проходящих в Пермском крае. Этот логотип присутствует и на разнообразной сувенирной продукции: футболки, открытки, сумки, рюкзаки, флэш карты, блокноты и другие. Кроме того, логотип можно встретить на рекламных щитах, размещенных не только на улицах городов Пермского края, но и в других регионах", - сообщила исполняющая обязанности начальника отдела развития туризма Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края Ангелина Головачева.

По ее словам, в офисах Туристского информационного центра Пермского края бесплатно распространяются полиграфические издания, на которых также изображен логотип края: путеводители, карты города, "Карта гостя", журнал Welcome to Perm и другие.

"Туристы из разных городов с удовольствием забирают в качестве сувенира календари с пермским мишкой", - заключила Головачева.