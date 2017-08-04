Возвращение астрономии в школу: "космический" энтузиазм и кадровый голод

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Решение Минобрнауки РФ вернуть астрономию в число обязательных школьных дисциплин вызвало воодушевление в научном сообществе и системе образования. Но если ученые строят радужные планы по обновлению учебников и предлагают креативные методы преподавания, руководство школ озабочено более земными проблемами: после 20 лет отсутствия предмета в программе его оказалось некому преподавать. Своими взглядами на возвращение астрономии в школу и пути решения связанных с этим организационных проблем рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

К высоким образовательным стандартам

Большинство экспертов сходятся во мнении, что возвращение астрономии в школьный курс выводит отечественное образование на более высокий уровень.

"Мы ждали этого почти 20 лет. Астрономия в школе поможет правильному формированию мировоззрения подрастающего поколения. Человека, понимающего, как устроена Вселенная, как работают законы физики на других планетах, трудно сбить с толку и увлечь каким-то мракобесием", - сказал директор Специальной астрофизической обсерватории (САО РАН) Валерий Власюк.

Его предшественник на этом посту, академик Российской академии наук (РАН) Юрий Балега, который сейчас курирует астрономию в Федеральном агентстве научных организаций, считает возвращение астрономии в школьную программу элементом возрождения высоких образовательных стандартов времен СССР.

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По мнению руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН) Сергея Гайдаша, это "торжество справедливости, восстановление нормального хода образовательного процесса и возможность для ученых старшего поколения передавать знания и умения молодежи, так как среди школьников обязательно найдутся те, кого астрономия увлечет настолько, что они ее выберут своей профессией".

Космонавт Андрей Борисенко, с чьей подачи в 2012 году волонтеры начали сбор подписей за возвращение астрономии в школу и собрали более 10 тыс. подписей, заметил, что "лучше поздно, чем никогда". А его коллега Олег Артемьев выразил уверенность, что "решение Минобрнауки принесет большую пользу всему обществу".

"В стране, которая первой запустила искусственный спутник Земли 4 октября 1957 года и первой послала человека в космос 12 апреля 1961 года, молодежь заражают средневековыми предрассудками. Астрономия в школе поможет это остановить", - считает космонавт.

Расширяя горизонты

Академик РАН Валерий Черешнев считает возвращение астрономии в школу "большим прорывом", так как это одна из важнейших междисциплинарных наук. По его мнению, такое решение Минобрнауки - первый шаг, за которым должно последовать появление других обобщающих широких дисциплин.

"Мировая наука идет к междисциплинарности, нужно и общество к этому готовить", - убежден академик.

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Директор 239-го петербургского физико-математического лицея Максим Пратусевич увидел в возвращении астрономии в школьную программу важный поворотный момент. "Все последние годы старшая школа двигалась в сторону профильного обучения, подготовки старшеклассников по тем предметам, которые им потребуются для поступления в вуз. Это сигнал, противоречащий этой тенденции, сигнал поворота", - сказал он.

Заместитель генерального конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Владимир Заборовский видит в возвращении астрономии решение задачи по расширению кругозора школьников.

"В круг понятийных дисциплин, которые помогают человеку ориентироваться в окружающем мире, входит география, точные науки. Астрономия - во многом философская дисциплина, связывает воедино дисциплины, расширяющие кругозор", - заметил он.

Директор мордовского республиканского лицея для одаренных детей Евгений Вдовин уверен, что возвращение астрономии в школу "позволит повысить интерес к астрофизике, робототехнике, развитие космических технологий и к инженерному делу в широком смысле слова".

Кадровый вопрос открыт

Руководитель Центра космической погоды ИЗМИРАН Сергей Гайдаш признал, что "культура преподавания предмета в значительной мере утрачена".

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"Ожидаемым, но очень сложным для школ" назвала решение Минобрнауки директор петербургской гимназии №56 Майя Пильдес. В то же время она отметила, что Минобрнауки возвращает астрономию "мягко, по мере готовности школ".

"Изучение астрономии как обязательного предмета... вводится в российских школах с 2017/18 учебного года, однако дата 1 сентября 2017 года обозначена на федеральном уровне как ориентир. У каждой школы есть право самостоятельно принять решение о включении астрономии в расписание с 1 сентября 2017 года или позже - с 1 января 2018. Определяющей... является фактическая готовность школы к качественному преподаванию этого предмета", - отметила она.

Пильдес уточнила, что ее гимназия не успевает начать преподавание астрономии 1 сентября.

Собеседница агентства отметила, что педагогический университет (РГПУ им. А.И.Герцена) сейчас не готовит учителей астрономии. "Раньше специальность называлась "учитель физики и астрономии", а после исчезновения астрономии из школьной программы профиль стал другим: "учитель физики и информатики", - сказала она.

Академик РАН Валерий Черешнев полагает, что "перед школой стоит очень сложная задача подготовки учителей астрономии, которые могли бы увлечь ребят предметом". "Это вопрос кадров, кадров и еще раз кадров", - заметил он.

Возрождение специальности

Некоторые вузы уже начинают адаптироваться к новым запросам. В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) в 2017 году открыт набор студентов на направление подготовки "Физика и естествознание", в рамках которого предусмотрен курс астрономии.

"Выпускники этого направления подготовки смогут преподавать и астрономию. На направление выделено 15 бюджетных мест бакалавриата, 80% уже закрыты в первую волну", - уточнили в вузе. По словам директора института физики, технологии и экономики (ИФТиЭ УрГПУ) Петра Зуева, институт также готов запустить курсы повышения квалификации для учителей астрономии. Пройти такие курсы смогут выпускники бакалавриата по физике, желающие преподавать астрономию.

Аналогичные шаги предприняты и в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ). Вуз ввел курсы "Методика обучения астрономии" для студентов бакалавриата и магистратуры на предстоящий учебный год, а для работающих педагогов предлагает программу повышения квалификации.

В Петрозаводском госуниверситете вместе с Институтом повышения квалификации решили запустить осенью 2017 года заочный курс повышения квалификации для заинтересованных учителей физики, географии, биологии - для потенциальных преподавателей астрономии и её базовых элементов.

Положительный опыт

В республиканском лицее для одаренных детей Мордовии астрономия включена в обязательную образовательную программу с момента основания учебного учреждения с 2010 года. Предмет в этом учебном заведении изучают под редакцией Воронцова-Вельяминова (Борис Александрович Воронцов-Вельяминов, автор ряда учебных пособий по астрономии - прим. ТАСС), по которому в СССР учились многие сегодняшние руководители астрономических учреждений РАН.

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Например, директор Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Назар Ихсанов помнит этот учебник до сих пор. "Я учился по учебнику Воронцова-Вельяминова, мне было очень интересно, хотя и непросто, вычислять координаты звезд, делать всевозможные преобразования", - вспоминает ученый.

В саранском лицее есть и собственная материальная база - стационарный телескоп и обсерватория с раскрывающимся куполом. "Мы выходим с детьми в ночные экспедиции на открытую местность, чтобы вести наблюдение за звездным небом", - рассказал директор лицея Евгений Вдовин.

Результат налицо: в лицее восемь победителей Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, 20 призеров всероссийской олимпиады школьников, в зачете лицеистов из Саранска пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовых медалей в составе сборной России на Международных олимпиадах по астрономии среди старшеклассников.

В волгоградском лицее №5 имени Юрия Гагарина астрономию тоже преподавали до решения Минобрнауки. "Мы проводили ее факультативно, причем с учащимися всех классов. В квартале от нашего лицея расположен Волгоградский планетарий, и мы организуем посещение планетария всеми нашими лицеистами",- сказала директор лицея Лариса Тропкина.

С 1 сентября предмет вернется в обязательную программу, будет преподаваться в 10 классе, отметила она.

Креативные решения

И ученые, и педагоги отмечают, что преподавание астрономии на новом этапе требует и новых подходов, более современных и творческих методов преподавания. Директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов считает, что новый учебник стоило бы наполнить более увлекательными задачами, например, "Как взвесить Землю без весов?".

"Или еще задача: вы оказались где-то, и вам хочется узнать, сколько весит та планета, на которой вы оказались. Это очень здорово развивает мышление в логическом плане, астрономия - это игра ума и воображения", - отмечает Ихсанов.

Готовность помочь школе выразили и космонавты. "Мы можем помочь, в том числе проводить уроки с борта Международной космической станции", - сказал Андрей Борисенко.

В САО РАН, а также в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова сообщили, что активно работают со школами и готовы расширить эту деятельность, организовать курсы переподготовки для учителей астрономии и предоставить для уроков свою научную базу.

Директор петербургской гимназии №56 Майя Пильдес также отметила, что "ищет нестандартные решения", например, изучает возможности Петербургского планетария, расположенного поблизости от ее учебного заведения, для того чтобы подать предмет "методом погружения".

Иркутский популяризатор астрономии, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев предложил вводить астрономию в 2017/18 учебном году со второго полугодия и читать предмет в ритме два часа в неделю. На его взгляд, такой метод "гораздо эффективнее, и дает возможность решить за первое полугодие вопрос переподготовки учителей и выбора учебников".

В 239-м лицее Петербурга астрономия с 1 сентября будет даваться в форме онлайн-курса, где в качестве преподавателей выступят ведущие ученые, например Владимир Сурдин из МГУ. "Мы готовы поделиться этой технологией со всеми школами страны", - сказал Максим Пратусевич.

Чем раньше, тем лучше

Заведующий учебной астрономической лабораторией Петрозаводского государственного университета, открывший две кометы и несколько астероидов, Артем Новичонок опасается, что возвращение предмета может вызвать раздражение, если вводить его в 10-11 классе, когда и педагоги и школьники нацелены на ЕГЭ.

Он предложил начинать преподавание "в более ранних классах, когда нет такой нацеленности на сдачу ЕГЭ, развивать элементы астрономии в рамках географии, биологии, химии, природоведения и ввести элементы астрономии в ЕГЭ по физике".

Ученый секретарь САО РАН Елена Кайсина предлагает изучать предмет, начиная с 9 класса в течение 2-3 лет, что даст, по ее мнению лучший результат.