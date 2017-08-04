В аппарате Устинова заявили, что он не предлагал кандидатур на пост главы нацпарка Сочи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Помощник полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Наталия Вишнякова опровергла информацию о том, что полпред Владимир Устинов якобы предлагал свою кандидатуру на должность директора Сочинского национального парка.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Устинов якобы предложил назначить на должность директора нацпарка министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина.

"Владимир Устинов не предлагал ничью кандидатуру на пост главы сочинского парка. Информация, которую вы могли видеть в прессе, не соответствует действительности. У него нет таких полномочий, и таких действий он не предпринимал", - отметила Вишнякова.

При этом она отметила, что к полпреду регулярно обращаются руководители различных ведомств по поводу кандидатуры. "В данном случае полпред либо согласовывает ее, либо нет, но точно не выступает с подобными предложениями", - добавила собеседница агентства.

Ранее Минприроды сообщало, что увольнение директора Сочинского национального парка связано с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой. На пост временно исполняющей обязанности директора назначена Дарья Филиппова, ранее являвшаяся заместителем министра экологии и природных ресурсов Крыма. Пеньковский обжаловал решение об увольнении в суде и заявил, что выйдет на работу в понедельник, 7 августа, однако готов покинуть свой пост, когда найдет и подготовит достойного преемника.

Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию вокруг руководителя национального парка в Сочи.