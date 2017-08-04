Кузнецова: детей из интерната в Коми привлекали к рубке борщевика с нарушением СанПиН

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Воспитанники интерната в Коми, получившие ожоги борщевиком, привлекались к рубке этого растения в нарушение санитарных правил и норм (СанПиН). Об этом говорится в сообщении уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, опубликованном в пятницу по итогам инспекционной поездки аппарата омбудсмена в Коми 2-3 августа.

Проверка была инициирована Кузнецовой после информации о получении воспитанниками интерната ожогов во время уборки ядовитого растения борщевик. "Инспекционная проверка... подтвердила факт привлечения воспитанников Пажгинской специальной коррекционной школы-интерната №15 (Республика Коми) к рубке борщевика с нарушениями требований СанПиН по привлечению детей к работе с вредными или опасными условиями труда", - указывается на сайте.

Уточняется, что в ходе поездки сотрудники аппарата уполномоченного совместно с представителями республиканского следственного управления Следственного комитета России и прокуратуры "изучили всю необходимую документацию Пажгинской специальной коррекционной школы-интерната №15, провели беседы с педагогами, воспитателями и учредителями, а также с самими воспитанниками, получившими ожоги в результате воздействия борщевика".

"Установлен факт привлечения воспитанников интерната к рубке борщевика на территории учреждения с нарушениями требований СанПиН", - цитирует сайт Кузнецову. Также, по ее словам, "установлено получение воспитанниками химических ожогов кожи в результате контакта с борщевиком, при этом телесные повреждения у двоих воспитанников квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью".

Как напоминает сайт уполномоченного, республиканским СК возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), проводятся следственные действия. "Оперативная информация о ходе расследования будет направляться в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка", - указывается в сообщении.