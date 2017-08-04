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Вкладчики банка "Югра" подали заявку властям Москвы на проведение митинга

Общество
4 августа, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Вкладчики хотят провести митинг на Трубной площади 15 августа

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Инициативная группа вкладчиков банка "Югра", у которого 28 июля отозвали лицензию, намерены провести митинг на Трубной площади в Москве 15 августа с 16:00 до 20:00. Соответствующее заявление поступило в столичную мэрию в пятницу, сообщила ТАСС пресс-секретарь департамента региональной безопасности города Москвы Елена Романова.

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"К нам поступила заявка инициативной группы вкладчиков банка "Югра". Они хотят провести митинг на Трубной площади 15 августа с 16:00 по 20:00. Заявлено до 3 тыс. участников", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно законодательству, мэрия Москвы в течение трех суток должна дать заявителям ответ.

"Скорее всего, дадим ответ во вторник или в понедельник вечером", - уточнила она.

В свою очередь, руководитель инициативной группы Николай Николаев сообщил в группе "Превышенцы банка ЮГРА и пострадавшие юр. лица" в социальной сети "ВКонтакте", что заявка на проведение митинга в правительство Москвы была подана 4 августа в 11:00. "Мы предложили им два хороших места в центральной части города. Как появится результат, сразу опубликую! У нас все получится!" - резюмировал он.

Банк "Югра", который входил в топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля. 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах "Югры" стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей. Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля "Югры" составляли кредиты бизнес-проектам собственников банка. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

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