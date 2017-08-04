На стене между Израилем и Палестиной появились граффити с изображением Трампа

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ТАСС, 4 августа. Два граффити с изображением президента США Дональда Трампа появились на разделительной бетонной стене между Израилем и палестинским Западным берегом реки Иордан. Об этом сообщило в пятницу агентство AP.
По его информации, первое граффити изображает Трампа, обнимающего и целующего сторожевую башню, которая является частью заградительного барьера и на которой оборудован пост израильских сил безопасности.
На втором граффити изображено, как Трамп прикасается рукой к стене, отделяющей Израиль от палестинских территорий. При этом рисунок напоминает сцену недавнего посещения президентом США во время его визита в Израиль Стены плача - части древнего Иерусалимского храма, святыни иудаизма. "Я построю тебе брата", - гласит подпись к рисунку. Предположительно, имеется в виду разделительная стена, которую Трамп намерен возвести на границе США с Мексикой.
Как отмечает агентство, граффити мог нарисовать британский художник Бэнкси. Точного подтверждения этому нет, однако в пользу этой версии говорит то, что рисунок появился рядом с небольшим палестинским отелем, стены которого украшены граффити его работы.
В январе президент США подписал указ о строительстве стены на границе США с Мексикой. Ее протяженность должна превысить 3 тыс. км.