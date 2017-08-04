Севастополь дополнительно получит из бюджета 6,7 млрд руб. на строительство соцобъектов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Севастополь получит дополнительные 6,7 млрд руб. из федерального бюджета на строительство социальных объектов. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора города Дмитрий Овсянников по итогам рабочей встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
"Дмитрий Анатольевич подтвердил выделение федеральным центром дополнительных средств в размере 6,7 млрд руб. на строительство школ, больниц, детских садов и других социальных объектов. Еще 3 млрд руб. Севастополю направят на столь необходимый онкоцентр", - сказал Овсянников.
Ранее сообщалось, что Медведев поручил Овсянникову уделить первоочередное внимание реализации на территории Севастополя крупных социальных проектов, в частности, строительству школ и детских садов.
Глава города сообщил, что в этом году в Севастополе будут введены в строй первые за 20 лет новые детские сады.
Овсянников также сообщил, что из бюджета "выделяются средства и на решение проблем севастопольских предприятий".
"Совместно с Объединенной судостроительной корпорацией 7,7 млрд руб. государство планирует вложить в модернизацию "Севморзавода". Вице-премьер Дмитрий Рогозин также сообщил, что по его поручению уже полностью погашена задолженность по зарплате сотрудникам Севастопольского авиационного предприятия", - отметил врио губернатора. Он считает, что объем поддержки, которую предоставляет руководство страны городу, "колоссален".
Встреча Медведева с Овсянниковым прошла на территории судостроительного завода "Море" в крымской Феодосии.