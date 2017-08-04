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Минздрав: смертность населения России продолжает снижаться

Общество
4 августа, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Снижение показателя отмечено во всех возрастных группах

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Смертность населения России снижалась во всех возрастных группах в 2016 году и продолжает снижаться в 2017 году.

Об этом сообщили в пресс- службе Минздрава.

По данным ведомства, в 2016 году смертность от всех основных причин снизилась во всех возрастных группах. "Устойчивое снижение смертности продолжилось и в текущем году", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также уточнили, что за 2016 год удалось увеличить на полгода продолжительность жизни. "За пять лет - на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет", - напомнили в ведомстве.

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