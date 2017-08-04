Минздрав: смертность населения России продолжает снижаться

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Смертность населения России снижалась во всех возрастных группах в 2016 году и продолжает снижаться в 2017 году.

Об этом сообщили в пресс- службе Минздрава.

По данным ведомства, в 2016 году смертность от всех основных причин снизилась во всех возрастных группах. "Устойчивое снижение смертности продолжилось и в текущем году", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также уточнили, что за 2016 год удалось увеличить на полгода продолжительность жизни. "За пять лет - на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет", - напомнили в ведомстве.