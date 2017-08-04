Минздрав: смертность населения России продолжает снижаться

Чижов: США заставили ЕС усомниться в оправданности антироссийских санкцийПолитика 4 августа, 19:49
Минздрав: смертность населения России продолжает снижатьсяОбщество 4 августа, 19:49
На стене между Израилем и Палестиной появились граффити с изображением ТрампаОбщество 4 августа, 19:48
Киев направил Москве ноту протеста в связи с посещением Медведевым КрымаМеждународная панорама 4 августа, 19:37
Spiegel: глава МИД Германии в письме Могерини призвал ЕС сократить выплаты ТурцииМеждународная панорама 4 августа, 19:21
Сборная России по баскетболу обыграла команду Финляндии в товарищеском матчеСпорт 4 августа, 19:17
Возвращение астрономии в школу: "космический" энтузиазм и кадровый голодОбщество 4 августа, 19:12
Порошенко пообещал привлечь иностранцев к расследованию убийства ШереметаМеждународная панорама 4 августа, 19:12
Мыши, арбузы и чудо-птица: зачем города России создают свои бренды и как их используютОбщество 4 августа, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Смертность населения России снижалась во всех возрастных группах в 2016 году и продолжает снижаться в 2017 году.
Об этом сообщили в пресс- службе Минздрава.
По данным ведомства, в 2016 году смертность от всех основных причин снизилась во всех возрастных группах. "Устойчивое снижение смертности продолжилось и в текущем году", - говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве также уточнили, что за 2016 год удалось увеличить на полгода продолжительность жизни. "За пять лет - на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет", - напомнили в ведомстве.