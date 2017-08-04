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Музыканты Мариинки получили однократные британские визы вместо многократных

Общество
4 августа, 20:56 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Театр подал пакет документов для участников гастролей в Эдинбурге и Лондоне в августе и сентябре 2017 года

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ЛОНДОН, 4 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Часть музыкантов Мариинского театра, находящихся на европейских гастролях, получила британские визы с разрешением однократного въезда в Соединенное Королевство вместо многократного. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу источник.

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Согласно его информации, театр подал пакет документов для оформления британской визы типа PPE для участников гастролей в Эдинбурге и Лондоне в августе и сентябре 2017 года. В рамках большого европейского тура оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева собирается 22-23 августа выступить в шотландской столице на Международном эдинбургском фестивале. После гастролей в Стокгольме (24-26 августа), в Любляне (27-31 августа) и швейцарском Люцерне (1-2 сентября) этот музыкальный коллектив должен будет вернуться в Лондон для выступления 3 сентября на фестивале BBC Proms. Маршрут гастролей предусматривает по крайней мере двукратный въезд в страну.

По утверждению источника, "несмотря на то, что в приглашении была указана необходимость многократного въезда, а артисты Мариинки уже не раз получали многократную визу типа PPE для въезда в Великобританию, та часть виз для 27 музыкантов оркестра, которая оформлялась по срочному тарифу, была выдана только на однократный въезд". "Другая же часть паспортов все еще находится в посольстве Великобритании", - уточнил он.

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