Севастополь отметил День шампанского фестивалем на виноградниках с группой Scooter

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 августа. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Фестиваль #ZBFest стартовал в Севастополе на виноградниках агрофирмы "Золотая Балка" в честь Всемирного дня шампанского. Хедлайнером праздника в этом году является немецкая техно-группа Scooter, передает корреспондент ТАСС.

"В первый день гости услышат мировую легенду - группу Scooter, на одной сцене с артистами из Европы выступят и наши звезды: харизматичный Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа", а 5 августа зажигать на виноградниках будут Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", Дима Билан, Градусы и L’ONE", - говорят организаторы.

Этот фестиваль проводится уже во второй раз, и если в 2016 году он проводился один день и собрал 15 тыс. зрителей, то в этом году организаторы ожидают порядка 40 тыс. человек за два дня.

Открыла фестиваль в 19:00 (мск) севастопольская группа Fellas, к моменту начала выступления которой в фан-зоне фестиваля уже находились тысячи людей.

"Мы очень любим Крым и Севастополь, а особенно - Балаклаву, это отличное место и для таких как мы туристов- дикарей, и для цивильных. А на фестивале мы уже второй раз, в прошлом году очень понравилось, ну а в этом будем зажигать под Scooter", - поделился впечатлениями Артем из Нижнего Тагила.

Он с супругой Татьяной и друзьями стоят лагерем неподалеку от Балаклавской бухты.

Крым для туристов

Главной целью фестиваля, по словам организаторов, является продвижение Крыма как туристического региона, центра культурной, гастрономической и светской жизни.

Еще до начала музыкальной части фестиваля фестивальная жизнь бурлила, а организаторы и партнеры фестиваля не позволяли гостям скучать. На специальной площадке триал-велосипедисты показывали трюки, а рядом расположилась зона здорового образа жизни, где все желающие могли принять участие в соревнованиях.

"У нас уже прошли соревнования по приседаниям с утяжелением, в которых победил мужчина 50 лет, который присел 98 раз, сейчас будем отжиматься. Мы таким образом популяризируем спорт, соревнования у нас простые - нужно сделать все то, что когда-то делали в школе на уроках физкультуры", - пояснила фитнес-тренер Елена Кондратова.

Неподалеку выставлена небольшая яхта. "Я хочу прилечь внимание людей к яхтенному спорту, люди подходят, интересуются, я им рассказываю, что нужно сделать для этого, как выбрать яхту", - говорит кандидат в мастера спорта Артем Лошков, у которого в Севастополе есть своя яхтенная школа.

Именно в Балаклаве, где проводится #ZBFest, в будущем планируется создать центр международного яхтенного туризма, этот проект признан приоритетным для Севастополя.

А еще на фестивале было представлено полное разнообразие курортной еды - на территории расположились более 20 фуд-точек и более 15 маркет-зон, проводились танцевальные баттлы, мастер-классы и многое другое.

День шампанского

Всемирный день шампанского отмечается 4 августа каждого года. Считается, что именно в этот день в 1668 году монах-бенедиктинец Пьер Периньон из провинции Шампань создал новое игристое вино, ставшее прототипом шампанского.

Агрофирма "Золотая Балка", которая проводит #ZBFest, является крупнейшим производителем игристых вин в Севастополе.