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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Общество
4 августа, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Спасатели рекомендуют переждать непогоду в зданиях и парковать машины подальше от деревьев

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре, которые ожидаются в столице вечером в пятницу и в ночь на субботу.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 4-5 августа и утром 5 августа в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра 12-17 м/с", - сообщили в главке.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и повреждение рекламных конструкций.

Спасатели рекомендуют переждать непогоду в зданиях и парковать машины подальше от деревьев.

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