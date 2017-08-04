МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре, которые ожидаются в столице вечером в пятницу и в ночь на субботу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 4-5 августа и утром 5 августа в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра 12-17 м/с", - сообщили в главке.
Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и повреждение рекламных конструкций.
Спасатели рекомендуют переждать непогоду в зданиях и парковать машины подальше от деревьев.