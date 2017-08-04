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Васильева открыла смену преподавателей истории на форуме "Таврида"

Общество
4 августа, 23:37 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 4, августа. /ТАСС

Приветствуя участников смены, министр образования зачитала послание президента РФ

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Пятая образовательная смена "Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев" торжественно открылась в пятницу вечером на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму. В церемонии приняла участие федеральный министр образования Ольга Васильева, сообщила пресс-служба форума.

Приветствуя участников смены, министр зачитала послание президента РФ Владимира Путина. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу. Убежден, что нынешний форум даст старт новым перспективным инициативам, впишет свою яркую незабываемую страницу в летопись такого замечательного молодежного проекта, каким, без сомнения, является "Таврида", - говорится в послании президента.

Васильева также выразила уверенность, что по итогам форума участники по-новому оценят ту специальность, которую избрали для себя, приступят к научно-исследовательской работе, получат новые знания и опыт.

В первый образовательный день смены, 5 августа, Васильева проведет встречу с ее участниками. Кроме того, в этот день начнут работать творческие школы смены: школа Российского военно-исторического общества, школа "Популярная история в СМИ", "Музей XXI века" и "Как создавать музейные проекты". Участников на всем протяжении смены ждут встречи с известными историками современности, экспертами и почетными гостями. 9 августа, в день закрытия смены, будут подведены итоги "Конвейера проектов", и лучшие социально значимые проекты форумчан получат гранты на воплощение предложенных идей.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, а также музейного дела и преподавания истории.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович
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Россия
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