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LA Times: Шварценеггер намерен добиваться ужесточения экологических норм в США

Общество
5 августа, 7:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, августа. /ТАСС

Как отмечает издание, в первую очередь экс-губернатор Калифорнии намерен работать вместе с членами законодательных собраний американских штатов

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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

© EPA/IAN LANGSDON

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер намерен заручиться поддержкой законодателей в США с тем, чтобы добиться принятия более строгих норм по защите окружающей среды в стране. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Как отмечает издание, Шварценеггер в первую очередь намерен работать вместе с членами законодательных собраний американских штатов. Для этого он, в частности, создал сайт, на котором желающие могут разместить свои предложения по разработке новых правил, касающихся экологии.

Во время выступления в пятницу в штате Массачусетс на посвященной защите окружающей среды конференции актер выразил несогласие с решением президента США Дональда Трампа отказаться от участия Вашингтона в Парижском соглашении по климату. Американский лидер 1 июня объявил об одностороннем выходе США из этой договоренности. "Америка не выходила из Парижского соглашения, - указал в связи с этим Шварценеггер. - Один человек вышел из Парижского соглашения".

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Актер также призвал законодателей американских штатов активнее обмениваться идеями относительно того, какие меры для защиты экологии следует принять. "Вы не нуждаетесь в том, чтобы с вами нянчились федеральные власти. Вы можете сделать это сами", - подчеркнул экс-губернатор.

В последние месяцы пикировки между Шварценеггер и президентом США привлекали большое внимание СМИ. Так, в марте актер высмеял хозяина Белого дома за слабую поддержку среди населения. При этом в январе Трамп, тогда еще официально не вступивший в должность президента, подверг Шварценеггера критике за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice), ведущим которого тогда был экс-губернатор.

Шварценеггер, несмотря на принадлежность к Республиканской партии, во время предвыборной гонки отказался поддержать Трампа. Актер пояснил тогда, что ставит благополучие страны выше, чем интересы партии. Шварценеггер, в частности, высказывал симпатии кандидату демократов Хиллари Клинтон и сопернику Трампа по внутрипартийной борьбе, губернатору штата Огайо Джону Кейсику.

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Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
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Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Шварценеггер, Арнольд
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