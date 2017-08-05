Правительство расширило список наркотических и психотропных веществ

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ТАСС, 5 августа. Правительство РФ приняло решение дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Как отмечается в документе, опубликованном в субботу на сайте кабмина, в настоящее время поток синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ (НПВ), формулы которых постоянно изменяются, способствует поддержанию высокой степени наркоугрозы.
"Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом новых психоактивных веществ <...> В частности, четырнадцать НПВ внесены в раздел "Наркотические средства", одно НПВ - в раздел "Психотропные вещества", две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных. Еще 15 веществ, которые включены в соответствующие разделы перечня отдельными позициями, обладают высоким наркогенным потенциалом, имеют ярко выраженные сходства в структурах с наркотическими средствами и психотропными веществами, ранее уже включенными в перечень", - говорится в сообщении.
В пояснительной записке к документу отмечается, что принятые меры необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.