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Правительство расширило список наркотических и психотропных веществ

Общество
5 августа, 8:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Принятые меры необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотиков

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 августа. Правительство РФ приняло решение дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Как отмечается в документе, опубликованном в субботу на сайте кабмина, в настоящее время поток синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ (НПВ), формулы которых постоянно изменяются, способствует поддержанию высокой степени наркоугрозы.

"Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом новых психоактивных веществ <...> В частности, четырнадцать НПВ внесены в раздел "Наркотические средства", одно НПВ - в раздел "Психотропные вещества", две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных. Еще 15 веществ, которые включены в соответствующие разделы перечня отдельными позициями, обладают высоким наркогенным потенциалом, имеют ярко выраженные сходства в структурах с наркотическими средствами и психотропными веществами, ранее уже включенными в перечень", - говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятые меры необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.

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