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Путин: форум "Машук-2017" объединяет талантливую и энергичную молодежь

Общество
5 августа, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Президент отметил желание молодежи развивать Северный Кавказ и укреплять межнационального согласие в регионе

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Важно, что такие серьезные, востребованные временем задачи, как развитие Северного Кавказа, объединили здесь, в Пятигорске, талантливую и энергичную молодежь, стремящуюся внести личный вклад в реализацию масштабных программ, направленных на раскрытие социально-экономического потенциала региона, совершенствование его инфраструктуры, повышение качества жизни людей, укрепление межнационального согласия", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что организаторы постарались сделать пребывание участников форума в Ставропольском крае продуктивным и комфортным. "И для этого предложили насыщенную, разнообразную повестку, включающую панельные дискуссии и круглые столы, встречи с известными политиками, экспертами, общественными деятелями, интересные экскурсии и спортивные мероприятия", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что участники форума проведут время с пользой, откроют новые возможности для духовного, профессионального роста, а также обретут друзей и единомышленников.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук-2017" открывается 5 августа в Пятигорске, на него съехались 2 тыс. молодых людей из регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также из других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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