Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саудовская Аравия мобилизует почти 30 тысяч медработников к сезону хаджа

Общество
5 августа, 12:32 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 5, августа. /ТАСС

Также минздрав королевства обяжет всех иностранных гостей по прилету в международный аэропорт Джидды проходить медицинское освидетельствование

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии мобилизуют до 30 тыс. медицинских работников в целях обеспечения безопасности для паломников, которые ежегодно приезжают к святыням ислама - в Мекку и Медину, - чтобы совершить хадж. Об этом заявили в министерстве здравоохранения саудовского королевства. 

Смотрите также

Хадж: как правильно подготовиться к паломничеству в Мекку

Начало сезона хаджа в этом году выпадает ориентировочно на 30 августа и завершится 4 сентября праздником жертвоприношения Ид аль-Адха. На этот период будут мобилизованы до 30 тыс. медицинских работников, готовых в любой момент оказать помощь оказавшемуся в беде паломнику.

Кроме того, ведомство запустило программу по вакцинации от менингита и гриппа всего персонала, предоставляющего услуги пилигримам. По прилете в международный аэропорт Джидды иностранные гости будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Помимо этого, при подаче заявления на визу в посольствах Саудовской Аравии необходимо будет предоставить справки о вакцинации от менингита в обязательном порядке.

На время хаджа на усиленный режим работы будут переведены порядка 25 больниц в окрестностях горы Арафат, в долине Мина, где развернется крупнейший в мире "палаточный" городок, а также в Мекке и Медине. Там в последние дни августа - начале сентября миллионы паломников соберутся вместе, чтобы принять участие в обрядах хаджа. Ведомство планирует развернуть более 150 мобильных госпиталей, в общей сложности до 5 тыс. человек смогут одновременно получить медицинскую помощь. Для немедленной транспортировки больных Минздрав выделит 100 машин скорой помощи.

Хадж является одним из пяти столпов ислама - основных предписаний религии. Он начинается в 8-й день месяца зуль- хиджа по мусульманскому календарю и продолжается в течение пяти дней. Точные даты совершения паломничества определяются богословами по фазе луны. Считается, что хадж позволяет верующим совершить духовное очищение и приблизиться к богу. По возвращении из хаджа пилигрим получает почетный титул "хаджи".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Полиция освободила заложников в психиатрической больнице Львова
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
7
Правительство расширило список наркотических и психотропных веществ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама