"Аврора" не будет стрелять в день 100-летия революции

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. "Аврора" не сможет совершить выстрел в день 100-летия Октябрьской революции, поскольку корабль является музеем, а не действующей военной техникой, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник отдела музейно-выставочной работы департамента культуры Минобороны России Валерий Климов.
"По выстрелу "Авроры" ходят до сих пор разные суждения, слухи, и историки так и не пришли к единому выводу, когда она стреляла, куда она стреляла и что от этого произошло. С нашей стороны такой момент не рассматривается (выстрел в день 100-летия - прим. ТАСС), потому что это музейный экспонат. Любое использование экспоната не по назначению может привести его к порче. Имитация какая-то может быть, но это будет оговорено, если будут такие решения приняты", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Крейсер "Аврора" был введен в строй боевых кораблей российского флота в 1903 году. За время боевой вахты корабль прошел более 100 тыс. миль, участвовал в трех войнах. В советские годы бытовала легенда, что именно залп "Авроры" стал сигналом к началу вооруженного восстания 25 октября, но первое опровержение этого последовало от экипажа крейсера уже в октябре 1917 года. После Великой Отечественной войны корабль, получивший повреждения при обороне Ленинграда, был отремонтирован и в 1948 году пришвартован у Петроградской набережной.
До 1956 года "Аврора" служила учебной базой Ленинградского Нахимовского училища, после чего стала музеем. В 1992 году на крейсере вновь был поднят Андреевский флаг, он имеет статус корабля номер один ВМФ России.