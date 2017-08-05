Туристический маршрут "Великий Волжский путь" откроется осенью

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Первые туристы по маршруту "Великий Волжский путь" отправятся осенью 2017 года. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

"Осенью по нему (маршруту "Великий Волжский путь") первые школьные группы какие-то уже поедут. Казань - Йошкар- Ола - Чебоксары либо Казань - Ульяновск - Самара; Нижний Новгород - Чебоксары - Казань или Киров - Йошкар-Ола - Казань - вот такие маршруты уже проработаны", - пояснил он, добавив, что главная задача - понять, где и какие нюансы еще не учтены.

По его словам, маршрут решили протестировать на школьниках, так как их проще организовать. Для школьников формируется пакет с питанием, демократичными условиями проживания и насыщенной экскурсионной программой. Каждый из четырех маршрутов рассчитан на три дня и две ночи без учета дороги.

"Там комбинированный транспорт - есть поезд плюс автобус, есть только поезд или автобус, в зависимости от того, из какого региона они едут. Идея - что в каждом маршруте включено три региона, то есть по дню в каждом регионе. Маршрут подобран так, чтобы регионы были рядом и время на перемещение было минимальное", - добавил Сергей Иванов.

1 декабря 2016 года регионы Поволжья подписали на V Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге соглашение о создании нового туристического маршрута "Великий Волжский путь". Данный маршрут объединяет 13 республик и областей. В рамках проекта "Великий Волжский путь" создана интернет-платформа, с помощью которой путешествия смогут планировать как групповые, так и индивидуальные туристы.

Как сообщили ранее в Министерстве культуры РФ, проект охватывает самые интересные памятники культуры в регионе и "обещает стать столь же ярким и востребованным", как и другие приоритетные национальные маршруты ведомства, - "Серебряное ожерелье России", "Русские усадьбы" и "Великий Шелковый путь". В рамках маршрута по Приволжскому федеральному округу туристы посетят Нижний Новгород, Киров, Казань, Йошкар-Олу, Саратов, Пермь, Ижевск, Самару, Пензу, Ульяновск, Саранск и Чебоксары.