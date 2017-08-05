Свыше 50 тыс. человек в смоленской Вязьме остались без водоснабжения из-за аварии

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ТАСС, 5 августа. Авария на водоводе произошла в городе Вязьме в Смоленской области, из-за чего без холодной воды остался весь город с населением почти 54 тыс. человек. Об этом сообщает областное управление МЧС.
"Сообщение об отключении холодного водоснабжения в городе Вязьме Смоленской области поступило сегодня около 12:00 мск. Причиной отключения стал прорыв водовода диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Пугачева и Фурманова", - говорится в сообщении МЧС.
Воды нет более чем в 1,8 тыс. многоквартирных домах, в девяти школах, в десяти детских садах, в районной больнице, в противотуберкулезном диспансере.
На месте прорыва начаты работы. Предполагается, что они продлятся до 18:00 мск.