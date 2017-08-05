Минобрнауки ставит задачу синхронизировать учебники по всемирной истории и истории РФ

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Республика Крым/, 5 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки ставит задачу синхронизировать учебники истории с тем, чтобы школьники получали не только знания о произошедших событиях, но и о том, что происходило в это время в обществе и во всем мире. Об этом в субботу сказала министр образования РФ Ольга Васильева в ходе встречи с участниками образовательной смены преподавателей истории и работников музеев на молодежном образовательном форуме "Таврида".

"Идет работа над синхронизацией (учебников по всемирной истории и истории России - прим. ТАСС). Я бы хотела в идеале, чтобы [был] учебник, где была бы сразу синхронизация: событие произошло - что было в мире, что было в культуре, что было в обществе", - сказала Васильева.

Министр отметила, что над вопросом синхронизации учебников истории работают давно. "Об этом думают уже не первое десятилетие, создается огромное количество альбомов синхронизации, но мы должны об этом думать, объяснять ученику, что в это время было и где", - добавила министр.