Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре для гуманитариев

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Республика Крым/, 5 августа. /ТАСС/ Минобрнауки РФ увеличило в ряде регионов количество бюджетных мест в аспирантуре по гуманитарным дисциплинам и планирует и дальше продолжать подобную практику. Об этом в субботу сообщила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с участниками образовательной смены преподавателей истории и работников музеев на молодежном образовательном форуме "Таврида".
"Позиция [министерства] очень четкая. Меньше мест не дали, увеличивать будем, по ряду регионов увеличили. Я считаю, что без гуманитариев быть ничего не может, я с пиететом отношусь к естественно-научным, техническим специальностям, но я историк. Я прекрасно понимаю, что без гуманитарной области знаний нам двигаться тоже будет очень сложно", - сказала Васильева.
Министр отметила, что учеба в аспирантуре за счет бюджета - это, прежде всего, научная деятельность, которая должна заканчиваться написанием и защитой диссертации, а не просто отсрочка от армии.
По мнению Васильевой, также необходимо расширять изучение иностранных языков в системе высшего образования России. Она, в частности, отметила, что руководство некоторых вузов уже увеличило часы изучения английского языка как одного из инструментов ученого, необходимых для донесения миру научных достижений РФ.