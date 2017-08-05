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Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре для гуманитариев

Общество
5 августа, 14:20 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА

Глава ведомства Ольга Васильева также отметила, что необходимо расширять изучение иностранных языков в системе высшего образования России

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Республика Крым/, 5 августа. /ТАСС/ Минобрнауки РФ увеличило в ряде регионов количество бюджетных мест в аспирантуре по гуманитарным дисциплинам и планирует и дальше продолжать подобную практику. Об этом в субботу сообщила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с участниками образовательной смены преподавателей истории и работников музеев на молодежном образовательном форуме "Таврида".

"Позиция [министерства] очень четкая. Меньше мест не дали, увеличивать будем, по ряду регионов увеличили. Я считаю, что без гуманитариев быть ничего не может, я с пиететом отношусь к естественно-научным, техническим специальностям, но я историк. Я прекрасно понимаю, что без гуманитарной области знаний нам двигаться тоже будет очень сложно", - сказала Васильева.

Министр отметила, что учеба в аспирантуре за счет бюджета - это, прежде всего, научная деятельность, которая должна заканчиваться написанием и защитой диссертации, а не просто отсрочка от армии.

По мнению Васильевой, также необходимо расширять изучение иностранных языков в системе высшего образования России. Она, в частности, отметила, что руководство некоторых вузов уже увеличило часы изучения английского языка как одного из инструментов ученого, необходимых для донесения миру научных достижений РФ.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
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