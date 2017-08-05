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Опрос: только 40% европейцев позитивно относятся к ЕС

Общество
5 августа, 14:51 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

Число европейцев, которые сохраняют позитивное представление о ЕС, увеличилось на 5% с осени 2016 года

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БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Только 40% европейцев положительно воспринимают Евросоюз как политическое и экономическое объединение 28-ми стран. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии со ссылкой на исследование европейского агентства по изучению общественного мнения Eurobarometer.

Еврокомиссия отмечает, что этот показатель вырос по сравнению с 2016 годом. "40% европейцев сохраняют позитивное представление о ЕС, что на 5% больше, чем осенью 2016 года", - говорится в заявлении.

Самые положительные эмоции по поводу Евросоюза испытывают жители Франции (40%), Дании (42%) и Люксембурга (57%). Еврокомиссия также отмечает, что 56% европейцев - особенно французы, датчане и португальцы - с оптимизмом оценивают будущее ЕС.

Что касается отношения граждан к руководству объединения, а также национальным правительствам, то оно тоже становится лучше. В настоящее время власти вызывают доверие у 42% жителей ЕС, тогда как в 2015 и 2016 годах этот показатель составлял, соответственно, 32 и 36%.

Наконец, 68% европейцев заявляют, что ощущают себя гражданами ЕС. Пресс-служба Еврокомиссии называет это рекордом.

Что касается имиджа ЕС в странах, не входящих в состав сообщества, то, по данным исследования, Евросоюз рассматривается как "стабильное место в неспокойном мире". Впрочем, показатели в разных странах сильно разнятся на этот счет. Если в Индии так считают 82% населения, а в США - 75%, то в России - только 33%, отмечает Еврокомиссия.

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