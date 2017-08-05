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Путин прибыл в Киров, где проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Общество
5 августа, 17:05 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 5, августа. /ТАСС

С основным докладом на заседании выступит министр ЖКХ Михаил Мень

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КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в субботу в Киров, где проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления.

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Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе заседания планируется рассмотреть ход и первые результаты реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", а также вопросы участия населения в местном самоуправлении. С основным докладом выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Ожидается, что президент посетит поликлинику номер 1 Кировского клинико-диагностического центра, участвующую в федеральном пилотном проекте "Бережливая поликлиника", который направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов. Кроме того, Путин встретится с врио главы региона Игорем Васильевым.

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Персоны
Мень, Михаил Александрович Путин, Владимир Владимирович Васильев, Игорь Владимирович
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