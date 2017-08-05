Путин прибыл в Киров, где проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в субботу в Киров, где проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе заседания планируется рассмотреть ход и первые результаты реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", а также вопросы участия населения в местном самоуправлении. С основным докладом выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Ожидается, что президент посетит поликлинику номер 1 Кировского клинико-диагностического центра, участвующую в федеральном пилотном проекте "Бережливая поликлиника", который направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов. Кроме того, Путин встретится с врио главы региона Игорем Васильевым.