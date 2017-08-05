От Средневековья до ВОВ: в Перми открылся фестиваль исторической реконструкции

ПЕРМЬ, 5 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Пермский архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в этом году в 10-й раз принимает фестиваль исторической реконструкции "Большие маневры на Хохловских холмах", который открылся в субботу Днем средневековой культуры, быта и сражений. Об этом рассказали ТАСС в оргокомитете мероприятия.

"Хохловка" - первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом - расположена на живописном берегу Камы. Памятники деревянного зодчества конца XVII века гармонично вписались в концепцию фестиваля и составили наиболее удачные декорации как для проведения средневековых поединков, так и для реконструкции боев времен Великой Отечественной войны. По случаю открытия фестиваля в музее гуляют юноши и девушки в старинных нарядах, танцуют средневековые танцы и играют в средневековые настольные игры, сделанные из кожи и дерева.

На территории музея в "день Cредневековья" посетителям предлагают "побыть" средневековыми ремесленниками, сделать набойку по ткани, попробовать себя в роли кузнеца или бусодела. Кроме того, у всех желающих есть возможность выстрелить из настоящей пушки XIV века. А атмосферу времен Средневековья воссоздают на фестивале участники девяти клубов исторической реконструкции из Перми, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Тольятти, Санкт-Петербурга, Кирова, Ижевска и других городов России. Одно из самых зрелищных событий этого дня - турнир по средневековым боям.

"Впервые в истории "Больших маневров" проходит турнир по средневековым боям FirstClass. Поединки проводятся в доспехах с аналогом исторического оружия в полный контакт, запрещено только "добивание" и колющие удары. Одновременно на трех площадках в рамках Августовского исторического стрелкового турнира, который также впервые проходит в Хохловке, свое искусство показывают лучники. По окончании турнира все желающие смогут попробовать себя в роли Робин Гуда", - рассказали организаторы "Маневров".

По словам участников фестиваля, к столь масштабному мероприятию они готовятся заранее: необходимо подготовить исторический костюм, сшить подходящую определенному периоду времени обувь, сковать или же начистить доспех, привести в порядок оружие. Как говорят участники, этому нигде не учат, поэтому азы реконструкции всем приходится постигать самостоятельно. Так, одни из участников фестиваля - мастера из "Беличьей мастерской" на базе клуба исторической реконструкции "Уральские белки" (Пермь) самостоятельно изготовили историческую одежду, обувь и другие аксессуары для себя, а также для других исторических клубов России.

"Беличья мастерская"

Как рассказал ТАСС основатель мастерской, сапожник и ювелир Александр Башегуров, мастерская открылась в Перми в 2012 году, когда движение исторической реконструкции XIII-XIV века было развито довольно слабо, и найти необходимые вещи было достаточно сложно. "Это можно было сделать либо у очень известных мастеров, которые давно работали, что дорого. Второй вариант - сделать все самим, мы именно так и поступили", - сказал мастер.

Сейчас в "Беличьей мастерской" работают шесть человек, которые занимаются пошивом средневековой одежды и обуви, созданием украшений по историческим образцам, изготавливают доспехи.

"В основном, мы занимаемся изготовлением одежды и ее элементов, таких как обувь, украшения. Как отдельная отрасль также существует производство доспехов для бойцов WMFC (World medieval fighting championship - чемпионат мира по средневековому бою - прим. ТАСС), для которых безопасность важнее, нежели точное воспроизведение доспеха по историческим образцам", - рассказал руководитель мастерской. Для человека, не знающего всех тонкостей реконструкции, внешне исторический и "безопасный" доспех будут выглядеть практически одинаково, и только сами бойцы будут знать, что на них "неполный реконс".

Средневековый наряд и его стоимость

К "Большим маневрам на Хохловских холмах" пермская мастерская доспехов не готовила - все бойцы уже снабжены необходимым обмундированием, однако у мастеров были заказы на пошив одежды и нескольких пар средневековых туфель. Такие туфли выглядят довольно оригинально: они похожи на кожаные чешки с ремешком и очень длинным носом. "В XIV веке длиной носка определялся статус владельца. У владельцев туфель, которые мы делали к фестивалю, статус был бы чуть выше среднего, поскольку раньше длинна носка могла доходить до 40 см", - рассказал Башегуров.

Как пояснил руководитель мастерской, историческая одежда и обувь - покупка не из дешевых. В среднем, пара туфель с не очень длинным носком стоит около 2,5 тыс. рублей, а самый простой комплект одежды, состоящий из нижнего белья, платья, верхней накидки и головного убора на Руси XIV-XV века без изысков, обойдется любителю истории примерно в 8-10 тыс. рублей. А девушкам, решившим украсить себя средневековыми бусами, кольцами, ремешками, серьгами и другими убранствами, придется потратить еще по тысяче рублей за каждый такой элемент своего наряда. По словам Башегурова, цена зависит от габаритов человека и материалов, которые он выберет.

"Если брать качественнее ткань и интереснее фасон, костюм будет стоить дороже", - пояснил мастер.

По его словам, на исторические вещи не каждый готов потратить такие средства, поэтому и заказывают их, в основном, реконструкторы. "Иногда что-то заказывают люди, которые никак с движением не связаны, но это, скорее, исключение", - отметил Башегуров.

Как воссоздаются вещи

Добиться полной идентичности с историческими аналогами непросто, в этом вопросе на помощь мастерам приходят научные труды историков и археологов. "Если нам интересны стеклянные бусы, мы открываем книги, в которых содержится описание бусин, бытовавших на определенной территории в определенный период времени, и так с каждой конкретной вещью, - рассказал Башегуров. - Изначально мы занимались воссозданием предметов, бытовавших на территории Великого Новгорода в период с середины XIII до конца XIV веков. Сейчас мы занимаемся разными периодами истории и разными регионами: от античного периода до эпохи Возрождения, от Египта до Монголии".

По словам руководителя "Беличьей мастерской", все вещи делаются исключительно вручную, то есть все изделия единичные. Самая большая сложность - найти необходимые материалы и информацию. Во многих моментах мастера опираются на работы археологов и историков, которые описывают технологии производства, однако из-за различных неточностей зачастую приходится прибегать к современным технологиям.

По словам Башегурова, в технологии производства бусин, например, изменилось только оборудование - "оно стало более экономичным, компактным и удобным в работе, но сама техника осталась фактически неизменной с 4 века до нашей эры". "То же самое - с кузнечными, портновскими и частично ювелирными ремеслами. А вот сапожное дело изменилось кардинально, сейчас в этом ремесле технологии прошлого практически не используются", - отметил мастер-сапожник.

"Большие маневры на Хохловских холмах"

Фестиваль "Большие маневры на Хохловских холмах" проходит в Прикамье уже в 10-й раз и продлится он до 6 августа. Помимо средневековой составляющей, которая в этом году впервые заняла целый фестивальный день, 6 августа традиционно планируется посвятить истории Великой Отечественной войны.

По словам организаторов фестиваля, в этот день для посетителей будут работать интерактивные площадки "Пожарное депо", "Конструкторское бюро", "Полевая почта" и "Танцплощадка 40-х годов". Кульминацией дня станет реконструкция боя времен Великой Отечественной "В августе 1943-го".