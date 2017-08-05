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Чубайс купил на научной ярмарке в Сочи спрей для разглаживания пиджака

Общество
5 августа, 18:09 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Главе Роснано удалось получить скидку на покупку

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СОЧИ, 5 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс купил спрей для разглаживания одежды на научной ярмарке, проходившей в рамках форума "Наноград 2017" в образовательном центре "Сириус" в Сочи, передает корреспондент ТАСС. Заплатить за товар можно было принятой на форуме валютой - нанокотиками.

На закрытии технологического молодежного форума участники "Нанограда" презентовали не только свои идеи, но и вещи, полученные с помощью нанотехнологий. Внимание главы Роснано привлекло предложение молодых ученых, работавших над упаковкой для водоотталкивающих веществ и спрея для разглаживания тканей.

"Пиджак, например, могу я разгладить? В командировках это удобно", - отметил Чубайс. Полученных за выполнение обязанностей эксперта "Нанограда" 10 нанокотиков на два флакона главе Роснано не хватило. "Я же буду рекламировать этот товар, продайте за полцены", - добавил Чубайс и получил желаемую скидку.

"Это жидкий утюг, распыления одного флакона которого хватит, чтобы "погладить" тот же пиджак несколько раз. В поездках действительно помогает", - рассказала студентка второго курса Высшей школы экономики Анастасия Аминова.

В финал "Нанограда" попали пять проектов, которые, по мнению экспертов, могут после определенный доработки выйти на уровень технологических стартапов. В технологическом форуме "Наноград", который проходил в образовательном центре центре "Сириус" с 28 июля, принимали участие 270 школьников из 26 регионов РФ. Победители образовательных конкурсов программы "Школьная лига "Роснано" вместе с учеными и инженерами в течение 10 дней искали решение технологических задач в области машиностроения, медицины и фармакологии, нанотехнологий, биотехнологии, качества жизни и образования.

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Чубайс, Анатолий Борисович
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