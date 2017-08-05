Путин посетил "Бережливую поликлинику" в Кирове

КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил поликлинику №1 Кировского клинико-диагностического центра. Она с апреля участвует в федеральном пилотном проекте "Бережливая поликлиника", направленном на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов.

В осмотре поликлиники также принимали участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Главный врач поликлиники Софья Войтко рассказала президенту о реализации проекта. Президент осмотрел холл, регистратуру, кабинет врача, доску отзывов и предложений.

По словам Войтко, в ходе реализации проекта сократилось время ожидания в процедурном кабинете в три раза - до 10 минут, а время работы с пациентом увеличилось в три раза - до девяти минут. "Мы обслуживаем 192 тыс. взрослого населения города, это половина населения города, поэтому на нас большая ответственность за здоровье жителей города Кирова", - сказала главный врач.

"В нашей структуре девять взрослых поликлиник, две женские консультации и крупная стоматологическая поликлиника, еще несколько подразделений", - уточнила Войтко.

Врач-хирург Андрей Косолапов рассказал президенту, что с января текущего года в поликлинике заработала комплексная медицинская информационная система (КМИС), в рамках которой введена электронная очередь. Такие меры позволяют сэкономить время пациентов в очередях, отметил он.

Президента заинтересовала доска отзывов и предложений, с помощью которой сотрудники поликлиники изучали мнение пациентов для реализации проекта. Среди жалоб было: "на третьем этаже очень душно", "спустить терапевтов на второй этаж", противоречивые отзывы за и против кофейного аппарата. Войтко отметила, что все было исправлено. Были и хвалебные отзывы о врачах клиники. "Таких врачей, как Тимофей, побольше бы", - сказал президент, отмечая позитивный отзыв про врача.

В субботу Путин находится в Кирове, где собирается провести заседание по развитию местного самоуправления и встретится с и. о. руководителя региона Игорем Васильевым.