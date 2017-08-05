Финалисты "Нанограда" представили покрытие для одежды и поднимающий до 52 кг квадрокоптер

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. В образовательном центре "Сириус" в Сочи состоялась публичная защита проектов финалистов восьмого молодежного форума "Наноград 2017". Авторы лучших, по мнению экспертов, разработок представили свои идеи председателю правления Роснано Анатолию Чубайсу.

В финал "Нанограда 2017" вышли разработчики водопроницаемого биобетона, отечественного аналога лекарства для лечения вирусных гепатитов на основе интерферонов с технологией введения в организм через шприц-ручку, гидрофобного нанопокрытия для одежды, квадрокоптера-беспилотника, способного поднять в воздух 52 кг груза.

"Качество представленных проектов находится практически на уровне магистерских диссертаций выпускников физтеха [МФТИ] - у нас там кафедра технологического предпринимательства. Удивительно содержательно, цельно, сильно, видно, что ребята талантливые и незаурядные", - отметил Чубайс.

По словам главы Роснано, перед участниками форума стоит непростая задача - в будущем выбрать для себя карьеру ученого или предпринимателя в сфере нанотехнологий. "Это очень непростой выбор для каждого человека. Мне кажется, что проходя эту развилку, нужно понять, что тебя больше всего влечет: поиск истины или создание, строительство чего- то, это разные свойства человека", - сказал журналистам Чубайс.

Он напомнил, что "создавать истину - дело увлекательное, но не очень высоко оплачиваемое". Будущим бизнесменам "от науки" Чубайс посоветовал на первоначальном этапе своих стартапов быть готовым "с треском провалиться, оказавшись в ситуации полного банкротства".

Проекты-финалисты "Нанограда"

В технологическом форуме "Наноград", который открылся в центре "Сириус" 28 июля, принимали участие 270 школьников из 26 регионов РФ. Победители образовательных конкурсов программы "Школьная лига" Роснано вместе с учеными и инженерами в течение 10 дней искали решение технологических задач в области машиностроения, медицины и фармакологии, нанотехнологий, биотехнологий, качества жизни и образования.

Впервые в этом году свое задание юным исследователям также предложил образовательный центр "Сириус". Для своих сверстников ребята из "Нанограда" разработали сайт для распространения актуальных научных идей и образовательных технологий среди школьников. Проект под названием "Азбука уроков настоящего" руководство учредившего "Сириус" фонда "Талант и успех" пообещало использовать в своей программе дистанционного образования.

О "Школьной лиге" Роснано

"Школьная лига" Роснано объединяет учителей школ, исследователей, преподавателей вузов и бизнеса. Участниками программы с 2010-2017 гг. стали свыше 700 учебных заведений и более 140 партнеров (бизнес-компаний, вузов, исследовательских центров) из 74 регионов страны. Целью образовательной программы является продвижение в российских школах идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь естественнонаучного.