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Путин попросил врио губернатора Кировской области уделить внимание экологии и газификации

Общество
5 августа, 21:05 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 5, августа. /ТАСС

Глава государства передал Игорю Васильеву папку с жалобами граждан региона, которые поступили при подготовке "Прямой линии"

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КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился в субботу с врио губернатора Кировской области Игорем Васильевым и попросил его наибольшее внимание уделить проблемам экологии и газификации региона. Глава государства уже традиционно передал губернатору папку, в которой собраны жалобы населения, поступившие при подготовке "Прямой линии".

"Вы упомянули вопросы экологии, я на что хочу обратить внимание: по данным, которые поступили от людей в ходе "Прямой линии", в некоторых местах создают карьеры незаконные и есть подозрение, что собираются создавать свалки для отходов твердых бытовых, причем в непосредственной близости от жилых домов, - сказал Путин. - Прошу обратить внимание". Президент также заметил, что есть проблемы с медицинским обеспечением, предоставлением жилья очередникам.

Газификация - отдельная тема

Отдельной темой он выделил вопрос газификации региона. "Люди справедливо спрашивают, что мы поставляем большой объем газа, нефти за рубеж, а как у нас с газификацией? Вы знаете сами, что газификация развивается, но на что хочу обратить внимание: "Газпром"-то доводит трубу, но доведение до потребителя это дело самого региона", - сказал Путин. Он добавил, что необходимо вовремя выделять на это средства, делать разводку.

Врио губернатора сообщил, что этот вопрос находится на контроле, соответствующая программа корректируется, и в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Вам нужно запланировать средства доведения до конечного потребителя", - посоветовал Путин.

Положительная оценка

В целом президент положительно оценил работу Васильева на посту руководителя Кировской области. "За год, конечно, мало, что можно успеть сделать, но в целом, мне кажется, вы на правильном пути, хочу пожелать вам успехов", - сказал глава государства.

Путин также в ходе беседы попросил врио губернатора особое внимание уделить решению проблемы обеспечения мест в детским садах. По данным Васильева, в области этот вопрос практически решен, однако в городе Кирове проблема пока еще сохраняется.

Васильев рассказал, что удалось вывести из состояния банкротства два предприятия - Кировочепецкий комбинат древесностружечных плит и завод "Первое мая", который производит краны для железных дорог. По словам врио губернатора, в лесной отрасли был изменен подход к реализации инвестиционных проектов. Если раньше потенциальным инвесторам лес давали под обещания создать производство, то сейчас необходимо создать производство и только потом инвестор получит доступ к ресурсам.

Отдельное внимание Васильев уделил судьбе оборонного предприятия "Молот", которое попало под санкции США. "Мы сейчас будем работать совместно с нашими силовыми структурами и по возможности дозагрузим этот завод заказом", - сообщил он.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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