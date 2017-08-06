В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей жизни десятков тысяч человек, пройдут в воскресенье в Японии. Мемориальная церемония состоится в Парке Мира в центре Хиросимы.

По традиции она начнется в 08:00 по местному времени (02:00 мск), а спустя ровно 15 минут - точно в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года - по всей стране будет объявлена минута молчания, отсчет которой будут вести ударами колокола. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Синдзо Абэ обратятся к нации и всему миру с призывами к полному ядерному разоружению.

В этом году на церемонии ожидается присутствие представителей 80 государств и Евросоюза, в том числе дипломатов из России, Великобритании и Франции. Посольство США в Японии будет представлено временным поверенным в делах, поскольку новый посол, назначенный при администрации Дональда Трампа, еще не прибыл в Японию.

Число жертв бомбардировки растет

Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 72 года назад, в один момент унесла жизни от 70 тыс. до 100 тыс. человек.

К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения.

Однако атомная бомба продолжает уносить жизни людей. В общее число жертв бомбардировки включаются те, кто пережил непосредственно бомбардировку, но пострадал от ее последствий и подвергся радиационному облучению. Кроме того, в список заносятся погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена.

За минувший год, по данным администрации Хиросимы, от последствий бомбардировки скончались 5530 человек. Таким образом, в списках жертв первой в мире атомной бомбардировки теперь значится 308725 имен. По данным на конец марта, в Японии проживали 164621 людей, пострадавших от ядерного удара, их средний возраст превысил 81 год.

Японцы стараются сохранить память

По прошествии лет становится все меньше очевидцев трагедии. Так, среди прочих, 19 мая этого года на 87-м году жизни скончалась Ёсиэ Ока - считается, что именно она первой сообщила военному командованию страны об атомной бомбардировке Хиросимы. На протяжении всей жизни она страдала от последствий радиационного облучения.

В день бомбардировки ей было всего 14 лет, она была направлена в местный центр военного командования для службы в подразделении, обеспечивающем связь. Сразу после американской бомбардировки именно она связалась с вышестоящим начальством. "Хиросима была атакована бомбой нового типа. Город близок к состоянию полного разрушения", - вспоминала она свой отчет в одном из интервью.

Незадолго до 72-й годовщины трагедии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что Япония должна прилагать больше усилий для того, чтобы молодое поколение японцев знало и помнило об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. "Для современного поколения произошедшие 72 года назад бомбардировки - это события времен их прабабушек и прадедушек. И не все интересуются историей собственной страны - поэтому сейчас много людей, которые не знают, что Япония принимала участие во Второй мировой войне, не знают о бомбардировках", - отметил он.

Действительно, опрос, проведенный несколько лет назад телекомпанией NHK, показал, что почти 70% японцев не могут назвать точную дату бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. При этом в самих Хиросиме и Нагасаки осведомленность об этой страшной странице истории Японии намного выше.

"У нас в Хиросиме есть специальные образовательные программы, ежегодные посещения школьниками Музея мира и их участие в памятных мероприятиях. Но на общенациональном уровне таких программ пока не так много, как хотелось бы", - рассказал мэр Хиросимы. Он также отметил, что от Хиросимы по другим городам Японии ездят специальные делегации, которые занимаются просветительской работой среди молодого поколения.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. В результате моментально погибли от 70 до 100 тыс. человек, было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не случайно. Город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.