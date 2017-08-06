Первую часть монумента жертвам политических репрессий привезли к месту установки в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Первую часть монумента жертвам политических репрессий "Стена скорби" перевезли из литейной мастерской к месту установки на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве.

"Мы сейчас перевозим мемориал на место установки. Там уже множество работ произведено: фундамент почти готов, и мы уже будем производить установку", - рассказал в субботу журналистам скульптор и автор композиции Георгий Франгулян.

По его словам, основная часть мемориала "нарезана" на девять кусков, каждый из которых составляет 6 м в высоту и 3,3 м в ширину. "День за днем будем возить последовательно. По нашему плану, к концу месяца мы не только все привезем, мы все соберем. Потом будет доработка, зачистка и доводка", - пояснил он.

"Стена скорби" - двусторонний горельеф с несколькими арками. Он состоит из множества безликих бронзовых человеческих фигур, сливающихся воедино. С двух сторон от горельефа находятся бронзовые скрижали с текстом, на которых высечено слово "Помни" на разных языках мира. Площадь перед монументом предполагается выложить камнями, привезенными из мест, где располагались лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что помимо слова "Помни", которое отлито на скрижалях на 23 языках мира, "на гранитной части монумента будут выбиты еще четыре слова. "Мы в конце августа уже окончательно утвердим этот текст. Пока звучат они [слова] так: "Помнить", "Знать", "Осудить" и "Простить". Мы должны этим монументом подвести черту под трагедией XX века", - подчеркнул глава СПЧ.

Создание монумента

Указ о создании монумента жертвам политических репрессий президент России Владимир Путин подписал осенью 2015 года. Всего на конкурс было представлено 336 проектов. Члены жюри, в состав которого вошли деятели культуры и представители общественных организаций, выбрали проект архитектора Георгия Франгуляна.

По словам Федотова, финансирование всех расходов по сооружению мемориала взяло на себя правительство Москвы, которое выделило на эти цели 300 млн рублей. Дальнейшее развитие мемориала будет обеспечено за счет пожертвований, собранных Фондом памяти. Как сообщил глава СПЧ корреспонденту ТАСС, на данный момент Фондом собрано "более 40 млн рублей".

Открытие монумента запланировано на 30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрессий.