Япония почтила минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 72 года назад жизни от 70 до 100 тыс. человек, минутой молчания. Мемориальная церемония проходит в Парке Мира в центре Хиросимы, на ней присутствуют представители 80 государств.

Минута молчания была объявлена ровно в 08:15:01 по местному времени (02:15:01 мск) - ровно тот момент, когда 6 августа 1945 года над Хиросимой разорвалась бомба.

Мэр города Кадзуми Мацуи потребовал от всех стран мира полного отказа от ядерного оружия, которое, по его словам, ставит под угрозу весь мир.

"Гражданское общество понимает, что ядерное оружие бесполезно для обеспечения государственной безопасности. Сегодня одна бомба может быть в тысячи раз мощнее чем те, что были сброшены 72 года назад. Любое применение ядерного оружия может повергнуть весь мир в ад - и того, кто его использовал, и врага", - сказал он, отметив, что содержание ядерного оружия - это лишь трата огромных сумм денег на то, что подвергает угрозе весь мир.

Ужасы ядерного оружия

В этой связи Мацуи обратился к политикам, отметив, что жизненно необходимо, чтобы они узнали больше о бесчеловечности ядерного оружия.

"72 года назад абсолютное зло опустилось с небес на Хиросиму", - начал он свою речь, рассказав о воспоминаниях тех, кто пережил бомбардировку, но всю жизнь страдал от последствий облучения - хибакуся (яп. "человек, пострадавший от бомбардировки"). Он попросил представить себе, как люди с черными лицами с ожогами и в наполовину сгоревшей одежде шагали между трупами, обугленными до такой степени, что невозможно определить - мужчина это был или женщина, в поисках воды.

"Политики, я прошу особенно вас, чтобы вы уважали различия [во взглядах] между собой и прилагали усилия для их преодоления", - добавил Мацуи. "Этот ад не ушел в прошлое. Пока существует ядерное оружие, а политики угрожают его использовать, этот ужас может появиться вновь в любой момент", - сказал он.

В завершении речи мэр города обратился с призывом к правительству Японии делать все, чтобы преодолеть различия между ядерными и неядерными странами, а также содействовать ратификации соглашения о полном запрещении ядерного оружия, таким образом заявив о той приверженности миру, которая отражена в конституции. Кроме того, он потребовал, чтобы правительство выделяло больше средств на помощь живущим хибакуся, средний возраст которых в этом году превысил 81 год.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват.

В результате американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш", от взрыва которой моментально погибли от 70 до 100 тыс. человек. До конца 1945 года число жертв возросло до 140 тыс., еще десятки тысяч человек на протяжении десятилетий страдали от последствий облучения.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не случайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.

По данным администрации Хиросимы, за минувший год список жертв бомбардировки увеличился до 308724 человек. В него были внесены 5530 новых имен, среди которых погибшие во время удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена, а также умершие хибакуся (яп. "человек, пострадавший от бомбардировки") - те, кто пережил непосредственно бомбардировку, но пострадал от ее последствий и подвергся радиационному облучению.